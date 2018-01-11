Источник: «„Динамо“ намерено выяснить, почему Погребняк самовольно улетел в Турин»

В день матча 20-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Анжи» (9 декабря) нападающий московской команды Павел Погребняк находился в Турине и с удовольствием выкладывал фотографии в соцсетях. «Бело-голубые» начали расследование с целью выяснить, почему футболист самовольно покинул расположение команды. Об этом сообщил источник, близкий к клубу:
«В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с „Анжи“, а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта».
Сам Погребняк отказался от комментариев. 34-летний форвард не отправится вместе с «Динамо» на сбор в Турцию и останется в Москве.
четыре стороны.)) Вон из команды !
четыре стороны.)) Вон из команды !
Буквально позавчера бело-голубые вышли из отпуска, а уже завтра команда отправляется на турецкие берега для проведения первого учебно-тренировочного сбора. В Белеке будут работать 23 футболиста:
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков.
Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Расмус Хольмен.
Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.
Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.
Вторая часть команды в составе Хали Тиама, Александра Зотова, Франсишко Вандерсона, Александра Сапеты, Павла Погребняка остается в Москве и начнет сбор на базе в Новогорске. Футболисты будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили. Фатос Бечирай, как мы сообщали ранее, покинул клуб в связи с расторжением контракта по обоюдному согласию.
Напомним, что на первом турецком сборе «Динамо» проведёт два контрольных матча – 18 января с румынским «Газ Метаном», а 23 числа с литовским «Стумбрасом». Завершится сбор 24 января.
Буквально позавчера бело-голубые вышли из отпуска, а уже завтра команда отправляется на турецкие берега для проведения первого учебно-тренировочного сбора. В Белеке будут работать 23 футболиста:
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков.
Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Расмус Хольмен.
Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.
Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.
Вторая часть команды в составе Хали Тиама, Александра Зотова, Франсишко Вандерсона, Александра Сапеты, Павла Погребняка остается в Москве и начнет сбор на базе в Новогорске. Футболисты будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили. Фатос Бечирай, как мы сообщали ранее, покинул клуб в связи с расторжением контракта по обоюдному согласию.
Напомним, что на первом турецком сборе «Динамо» проведёт два контрольных матча – 18 января с румынским «Газ Метаном», а 23 числа с литовским «Стумбрасом». Завершится сбор 24 января.