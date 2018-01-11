Источник: «„Динамо“ намерено выяснить, почему Погребняк самовольно улетел в Турин»

В день матча 20-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Анжи» (9 декабря) нападающий московской команды Павел Погребняк находился в Турине и с удовольствием выкладывал фотографии в соцсетях. «Бело-голубые» начали расследование с целью выяснить, почему футболист самовольно покинул расположение команды. Об этом сообщил источник, близкий к клубу:

«В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с „Анжи“, а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта».

Сам Погребняк отказался от комментариев. 34-летний форвард не отправится вместе с «Динамо» на сбор в Турцию и останется в Москве.