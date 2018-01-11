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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Источник: «„Динамо“ намерено выяснить, почему Погребняк самовольно улетел в Турин»

сегодня, 17:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

В день матча 20-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Анжи» (9 декабря) нападающий московской команды Павел Погребняк находился в Турине и с удовольствием выкладывал фотографии в соцсетях. «Бело-голубые» начали расследование с целью выяснить, почему футболист самовольно покинул расположение команды. Об этом сообщил источник, близкий к клубу:

«В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с „Анжи“, а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта».

Сам Погребняк отказался от комментариев. 34-летний форвард не отправится вместе с «Динамо» на сбор в Турцию и останется в Москве.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответил Александр Уваров
сегодня в 19:57
Александр Уваров:
Свободу-Паше Погребняку!!!
Абсолютно с Вами солидарен! Свободу на все
четыре стороны.)) Вон из команды !
Брулин
Брулин
сегодня в 19:42
Пашку понять можно, между просмотром матча Динамо - Анжи со скамейки запасных на Арене Химки и матчем Ювентус - Интер, он не устоял и выбрал второе)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:23
Паша красавчик! Зенитавцкая закваска: сидеть на лавке и считать бабло!
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 19:01
Свободу-Паше Погребняку!!!
alexamit
alexamit
сегодня в 18:31
Гнать в шею этого бездаря из Динамо!Удивляет другое-какой чудила его брал в команду?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:25
Наконец то появился повод избавиться от балласта и разорвать контракт без компенсации.
Форвард Ювентуса
Форвард Ювентуса
сегодня в 18:12
Наш человек!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 18:03
Завтра «Динамо» начнёт первый турецкий сбор

Буквально позавчера бело-голубые вышли из отпуска, а уже завтра команда отправляется на турецкие берега для проведения первого учебно-тренировочного сбора. В Белеке будут работать 23 футболиста:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков.

Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Расмус Хольмен.

Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.

Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.

Вторая часть команды в составе Хали Тиама, Александра Зотова, Франсишко Вандерсона, Александра Сапеты, Павла Погребняка остается в Москве и начнет сбор на базе в Новогорске. Футболисты будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили. Фатос Бечирай, как мы сообщали ранее, покинул клуб в связи с расторжением контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что на первом турецком сборе «Динамо» проведёт два контрольных матча – 18 января с румынским «Газ Метаном», а 23 числа с литовским «Стумбрасом». Завершится сбор 24 января.
loko7
loko7
сегодня в 17:58
Погребняк тайно ведет переговоры с Ювентусом.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:41
Оштрафуют и делов-то...
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 17:40
Это фиаско для Пашки - конец потоку бабла из Динамо
Витус Беринг
Витус Беринг
сегодня в 17:35
В Ювентусе на просмотре был Пашка !!!
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