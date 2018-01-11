Луневу провели операцию на мениске

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев перенес операцию на мениске. Об этом сообщил футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы»:
«Лунёв сделал в этот перерыв операцию мениска. Надо посмотреть, как он будет восстанавливаться, насколько это будет быстро».
Напомним, что 14 ноября вратарь принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Испании, но в самой концовке поединка получил серьезную травму головы. С тех пор он на поле не выходил.
Чтоб потом не отвлекаться.
Чтоб потом не отвлекаться.
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у него мениск на голове что ли?зачем эта приписка тупая?
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у него мениск на голове что ли?зачем эта приписка тупая?