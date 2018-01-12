Ракитич: «Кажется, это был лучший тайм „Барселоны“ при Вальверде»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал разгромную победу над «Сельтой» в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании. В первом тайме сине-гранатовые отправили четыре мяча в ворота соперника. Во второй половине встречи Ракитич сделал счёт 5:0.

«Кажется, это были лучшие 45 минут „Барселоны“ при Вальверде. Но мы ничего ещё не выиграли. Будем постепенно двигаться вперёд. Мы здорово сыграли, получили удовольствие, но впереди нас ждёт очень непростой матч (Прим. – в гостях против „Реала Сосьедад“).

Надеюсь, что серия без поражения продлится подольше, мы будем наслаждаться каждым моментом. Возможно, наша худшая игра ещё впереди, как это было в прошлые сезоны.

Хотел ли бы получить мадридский „Реал“ в 1/4 финала? Что будет, то будет. Мы знаем, что нас ожидают трудности, но мы хотим продолжить наш путь. Посмотрим, кто нам достанется».