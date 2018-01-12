Руководство ПСЖ поддержало Эмери, который решил наказать Кавани и Пасторе

Руководство ПСЖ поддержало главного тренера команды Унаи Эмери, который решил наказать игроков команды Эдинсона Кавани и Хавьера Пасторе за опоздание в расположение клуба после отпуска. Об этом рассказал спортивный директор парижан Антеро Энрике.

Кавани опоздал на 2 дня, а Пасторе - на 5. Оба футболиста не появились на поле в последней игре с «Амьеном» в Кубке Лиги.

«Исходя из последних комментариев о Пасторе и Кавани, я, как спортивный директор клуба, должен заявить, что наша позиция - не выносить детали на суд общественности. Я полностью на стороне главного тренера и его решений. ПСЖ - ответственный клуб, который защищает свои ценности».