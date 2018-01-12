Гвардиола: «Все в команде сосредоточены на игре с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

«Вся команда сосредоточена на игре с „Ливерпулем“. Если мы хотим стать чемпионами, то должны обыгрывать всех соперников. Предстоящая игра очень важна, ведь мы хотим снова почувствовать уверенность, что можем многое сделать в этом сезоне», - сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиолу признали лучшим тренером декабря в английской Премьер-Лиге.