Каррера: «Давыдову надо уйти в аренду»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «красно-белых» Денису Давыдову следует уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.
«Не то чтобы я не рассчитывал на Давыдова... Если честно, я предпочел бы, чтобы он ушёл куда-нибудь в аренду. Денис бы постоянно играл, а мы поняли, чего он стоит. Здесь в „Спартаке“ Давыдов немного замкнут».
В этом сезоне 22-летний Давыдов провел 12 матчей в ФНЛ и забил 2 гола.
Ранее агент футболиста заявлял, что «Спартак» сам не отпускает игрока в аренду.
Но то, что в Спартаке, при его нынешних амбициях и составе, он, конечно, даже не игрок замены.
Ну, НЕ ХОЧЕТ парень через "не могу" тренировать себя до седьмого пота, чтобы быть игроком основы!
Не хочет!
Так зачем же тогда его держать в Спартаке?
С его талантом он и в середнячках РФПЛ будет хорошо смотреться или где-нибудь в Восточной Европе.
Но то, что в Спартаке, при его нынешних амбициях и составе, он, конечно, даже не игрок замены.
Ну, НЕ ХОЧЕТ парень через "не могу" тренировать себя до седьмого пота, чтобы быть игроком основы!
Не хочет!
Так зачем же тогда его держать в Спартаке?
С его талантом он и в середнячках РФПЛ будет хорошо смотреться или где-нибудь в Восточной Европе.
Сейчас он просто не соответствует уровню нынешнего "Спартака".
Сейчас он просто не соответствует уровню нынешнего "Спартака".
https://www.youtube.com/watch?v=THvk9urdT6Q