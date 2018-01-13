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Каррера: «Давыдову надо уйти в аренду»

сегодня, 14:12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «красно-белых» Денису Давыдову следует уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.

«Не то чтобы я не рассчитывал на Давыдова... Если честно, я предпочел бы, чтобы он ушёл куда-нибудь в аренду. Денис бы постоянно играл, а мы поняли, чего он стоит. Здесь в „Спартаке“ Давыдов немного замкнут».

В этом сезоне 22-летний Давыдов провел 12 матчей в ФНЛ и забил 2 гола.

Ранее агент футболиста заявлял, что «Спартак» сам не отпускает игрока в аренду.

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Все комментарии
Zimka
Zimka
сегодня в 16:11
Это тот самый Русский Месси или другой?
derrik2000
derrik2000 ответил Брулин
сегодня в 15:29
Брулин:
Давыдов должен уйти из Спартака совсем....ему до Зе Луиша и Адриано при нашем лимите всё равно никогда не дорасти
Так он и не нападающий, а, скорее, полузащитник атакующего плана.
Но то, что в Спартаке, при его нынешних амбициях и составе, он, конечно, даже не игрок замены.
Ну, НЕ ХОЧЕТ парень через "не могу" тренировать себя до седьмого пота, чтобы быть игроком основы!
Не хочет!
Так зачем же тогда его держать в Спартаке?
С его талантом он и в середнячках РФПЛ будет хорошо смотреться или где-нибудь в Восточной Европе.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:14
Ему в аренду нужно было уходить три года назад, когда прогрессировал.
Сейчас он просто не соответствует уровню нынешнего "Спартака".
Strannik_S
Strannik_S
сегодня в 15:11
В САМОЙ народной команде страны, нет место талантливому РУССКОМУ парню, зато чернокожие в фаворе и почете! Ладно бы один-два играли, так в самом деле полкоманды...
mat73
mat73
сегодня в 14:55
Давайте в Уфу его!
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
сегодня в 14:47
cska.78:
Белый слишком для спартака!
Скупили пол африки, а русским пацанам и поиграть негде!))
blitz
blitz ответил cska.78
сегодня в 14:43
cska.78:
Белый слишком для спартака!
Точно, непохож на зулуса.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 14:39
...Массимо прямо по Отечески к игрокам относится...мне он всё больше нравится...
Colonist
Colonist ответил cska.78
сегодня в 14:31
cska.78:
Белый слишком для спартака!
Белее 20 Пипы конечно же! :)))
cska.78
cska.78
сегодня в 14:19
Белый слишком для спартака!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:16
Давыдов должен уйти из Спартака совсем....ему до Зе Луиша и Адриано при нашем лимите всё равно никогда не дорасти
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