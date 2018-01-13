Каррера: «Давыдову надо уйти в аренду»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «красно-белых» Денису Давыдову следует уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.

«Не то чтобы я не рассчитывал на Давыдова... Если честно, я предпочел бы, чтобы он ушёл куда-нибудь в аренду. Денис бы постоянно играл, а мы поняли, чего он стоит. Здесь в „Спартаке“ Давыдов немного замкнут».

В этом сезоне 22-летний Давыдов провел 12 матчей в ФНЛ и забил 2 гола.

Ранее агент футболиста заявлял, что «Спартак» сам не отпускает игрока в аренду.