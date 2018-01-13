Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане в шутку заявил о том, что завершит карьеру, если «горожане» выиграют в текущем сезоне несколько титулов, а Бундестим защитит титул чемпионов мира:

«Если выиграю столько трофеев в этом году, то, думаю, завершу карьеру... в 22!

Тогда это будет просто невероятный год.

Я получаю удовольствие от текущего сезона, от того, как мы играем. Мы идем первыми в турнирной таблице, и у нас хороший шанс стать чемпионами АПЛ».

Ранее в адрес Сане лестно высказался его одноклубник Илкай Гюндоган.