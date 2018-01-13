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Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»

сегодня, 17:41

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане в шутку заявил о том, что завершит карьеру, если «горожане» выиграют в текущем сезоне несколько титулов, а Бундестим защитит титул чемпионов мира:

«Если выиграю столько трофеев в этом году, то, думаю, завершу карьеру... в 22!

Тогда это будет просто невероятный год.

Я получаю удовольствие от текущего сезона, от того, как мы играем. Мы идем первыми в турнирной таблице, и у нас хороший шанс стать чемпионами АПЛ».

Ранее в адрес Сане лестно высказался его одноклубник Илкай Гюндоган.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:13
Мда уж люди снизу шуток не понимают, тут по русски написано, что он это заявил в шутку
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:49
трепать языком не мешки ворочать. что за поколение. никто не отвечает за слова.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 18:38
Что за дурачок? Если выиграешь все, и не завершишь карьеру - то даже не удивишь.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:43
Все в его руках
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