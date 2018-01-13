Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии нападающего команды Кирилла Панченко, который восстановился после операции на крестообразных связках коленного сустава, но пока тренируется по индивидуальной программе:

«Кирилл готовится на сборах по своей программе, относительно близкой к общей группе, но с ограничениями в единоборствах и определенных упражнениях, в которых есть риск. Работает с тренером индивидуально, затем с командой, потом снова с тренером - так по плану на первом сборе.

Ко второму сбору после сдачи тестов будет дополнительно принято решение по его работе в общей группе. Идем поэтапно, к первым матчам будем делать определенные выводы».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сообщил, что команда очень ждет возвращения на поле Панченко.