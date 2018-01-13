Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг от лица клуба извинился за скандальный пост авторства защитника Георгия Джикии на официальной странице команды в сети Twitter - футболист назвал легионеров «красно-белых» Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«„Спартак“ приносит извинения за неудачное высказывание в официальном „твиттере“ клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

Напомним, что вскоре после публикации данный «твит» был удален.