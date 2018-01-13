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Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»

сегодня, 18:48

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг от лица клуба извинился за скандальный пост авторства защитника Георгия Джикии на официальной странице команды в сети Twitter - футболист назвал легионеров «красно-белых» Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«„Спартак“ приносит извинения за неудачное высказывание в официальном „твиттере“ клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

Напомним, что вскоре после публикации данный «твит» был удален.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 20:53
Позорники, негров набрали и не знают, что с ними делать.
старина
старина
сегодня в 20:27
Как всегда забавляет главная глорша коней в топе,словно забыв про Еременко с тяжелыми наркотиками и не забыв про бромантан и кивая на баню,словно никогда не мылся.Хотя в случае с этим субъектом возможно все,называясь Павлом,оно ставит упрямо девок на аватарки)Что касаемо Джики.явно конечно спорол ерунду.В предверии ЧМ,мог бы и сообразить,что подобное зарубежные журналюги и глоры соккера раздуют до небес,напрочь естественно забыв про прегрешения в своих клубах.Думаю Георгий уже получил по своей голове и на будущее не повторит подобного.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 19:58
Кавказец оскорбляет нигеров, а оправдывает его еврей. Сколько русского в этом всем!
Typoк
Typoк
сегодня в 19:46
    piercman
    piercman ответил Scuderia Ferrari
    сегодня в 19:41
    Scuderia Ferrari:
    Все вопросы по бану джикия может задать в бане.
    до слёз 😄
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил piercman
    сегодня в 19:31
    piercman:
    вам запрещается добавлять комментарии до 14.01.2018 18:53. причина: назвал зулусов шоколадками. все вопросы по бану джикия может задать в профильной теме.
    Все вопросы по бану джикия может задать в бане.
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 19:31
    трахтенберг плача: а еще он меня жидом обзывал
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил d_fincher
    сегодня в 19:31
    d_fincher:
    Ну все, теперь у Зенита и ЦСКА новы повод для радости. Везде будут писать, что самый популярный клуб в России - расистский, а Россия - страна расистов. Про "обезьян" и "зулусов" от фэнов Зенита они умалчивают, еще бы.
    Ты уже в третьей теме пишешь одинаковый комментарий. Чемпионская вседозволенность?
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:22
    придирки нелепы абсолютно
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:16
    Сергеевич вернулся 1:
    Грузинский юмор англичанам не понять).
    Это так,но надо быть умнее.
    Тем более сегодня...
    Видишь как всё раздувают.
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 19:16
    Было бы из-за чего сыр бор разводить!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 19:02
    Ну все, теперь у Зенита и ЦСКА новы повод для радости. Везде будут писать, что самый популярный клуб в России - расистский, а Россия - страна расистов. Про "обезьян" и "зулусов" от фэнов Зенита они умалчивают, еще бы.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил piercman
    сегодня в 19:00
    piercman:
    вам запрещается добавлять комментарии до 14.01.2018 18:53. причина: назвал зулусов шоколадками. все вопросы по бану джикия может задать в профильной теме.
    За угрозу физическим насилием отвечает главбанщик)
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:55
    Грузинский юмор англичанам не понять).
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 18:55
    Нашли иза чего панику поднимать...
    kastites
    kastites
    сегодня в 18:54
    Джикия выполнил заказ англо-саксонцев
    piercman
    piercman
    сегодня в 18:52
    вам запрещается добавлять комментарии до 14.01.2018 18:53.
    причина: назвал зулусов шоколадками.
    все вопросы по бану джикия может задать в профильной теме.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 18:52
    Самый чистый клуб, бромантан не едим, шоколадок Денис в бане парит :)
    piercman
    piercman
    сегодня в 18:51
    так-то джикиё прав по факту, за что его выпилили?)
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