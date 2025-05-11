«Венеция» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (12.05.2025)

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сегодня, 21:33

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мостбет отдает небольшое преимущество «Фиорентине» и предлагает поставить на ее победу по коэффициенту 2.55. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.25, а успех «Венеции» сыграют ставки по коэффициенту 2.95.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.25. Низовой исход матча отличается от противоположного, ТМ 2.5 стоит 1.67. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Венеция» не проявляет достойно себя в нынешнем сезоне. Команда находится в зоне вылета на 19 месте с 26 баллами. Чтобы выйти из «красной зоны» команде необходимо всего два очка, которые вполне реально заработать в этом матче. Два последних матча «Венеции» завершились поражением от «Милана» (0:2), и ничьёй с «Торино» (1:1).

«Фиорентина», в отличии от своего соперника показывает достойные результаты в текущем сезоне, команда находится в середине таблицы, на девятом месте с 59 очками. От зоны еврокубков е отделяют четыре балла. Две последние встречи «Фиорентины» завершились поражением от «Ромы» (0:1), и ничьёй с «Бетисом» (2:2) в полуфинале Лиги Конференций.

Информация для ставок

«Венеция» победила два раза за прошедшие 20 матчей

«Фиорентина» проиграла два раза за десять игр

Шесть последних домашних игр «Венеции» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мостбет.