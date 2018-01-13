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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 31’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
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«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»

сегодня, 19:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В поединке 23-го тура АПЛ «Челси» и «Лестер» сильнейшего не выявили.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж» 

«Челси» – «Лестер Сити» – 0:0
Видео

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен 33), Рюдигер, Канте, Бакайоко, Мозес, Азар (Педро 58), Фабрегас (Виллиан 58), Алонсо, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Амарти, Джеймс (Иборра 90), Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Фукс 73), Варди (Грэй 82).
Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Джеймс 18, Канте 56, Окадзаки 61, Чилуэлл 63, Мората 88.
Удаление: Чилуэлл 68 (вторая желтая)

Судья: Майк Джонс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:58
Я ставил на ничью не подвели
cska plus
cska plus
сегодня в 20:47
Челси в большинстве мог бы и проиграть.
dimagas1
dimagas1 ответил waren61rus
сегодня в 20:39
waren61rus:
Тревожно за Челси, скоро барса!)
Там настрой будет другой.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp ответил alexov222
сегодня в 20:34
alexov222:
что замечательно? вы уже завтра пережили?
Ливерпулю выгодно если Шпоры оступятся, тогда они не догонят Ливерпуль, при любом завтрашнем результате на Энфилде.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:33
Видел 1 тайм - лестер раздавил челси . Лондонцы сдохшие , и это огромная проблема для них !
waren61rus
waren61rus
сегодня в 20:32
Тревожно за Челси, скоро барса!)
311
311
сегодня в 20:27
Игра разделилась на 2 этапа: до удаления Чилвелла казалось, что Челси в меньшинстве, нас возили, после удаления ожидаемый и логичный автобус Лестера.
alexov222
alexov222 ответил Klaus-S
сегодня в 20:23
Klaus-S:
Челси расплачивается за гордыню Конте. Диего Косту выжил. Теперь некому забивать. Ещё бы шпоры сегодня споткнулись, и было бы вообще замечательно.
что замечательно? вы уже завтра пережили?
ars14
ars14 ответил Romeo 777
сегодня в 20:21
Romeo 777:
Игра вообще ни о чем с нашей стороны, такое ощущение было, что играем в гостях, и играем против супер гранда Европы. До красной карточки Лестера они откровенно возили нас. Очередная не нужная потеря очков, такими темпами будем вести борьбу с Арсеналом за попадание в ЛЧ.
Скорее Ливерпулем и Тоттенхемом,Арсенал уже не конкурент в борьбе за четверку)
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 20:19
Челси расплачивается за гордыню Конте. Диего Косту выжил.
Теперь некому забивать.
Ещё бы шпоры сегодня споткнулись, и было бы вообще замечательно.
Медив
Медив
сегодня в 20:18
Не получилось посмотреть матч, но хоть сберег немного нервов. Видимо ничего не меняется, просто эти поленья физически не могут переправить шар в ворота. Давно пора было наигрывать молодежь, а не собирать резервистов по всему миру. Понимаю, что на топов денег нет. Но лучше рискнуть, дав шанс своей молодежи, чем надеяться, что резервисты Реала и Барселоны на самом деле крутые ребята, просто руководство там слепое... Очень вряд ли. Они были там резервистами, потому что они кривоногие
starche
starche
сегодня в 20:17
Отмучились пенсионеры.................
Kerri
Kerri
сегодня в 20:17
А Лисы могли и выиграть!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 20:17
Матч вообще непонравился,по мне скучный получился...
starche
starche
сегодня в 20:16
Жаль что Лестер не выиграл у абрамовских пенсионеров, жаль.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:15
Игра вообще ни о чем с нашей стороны, такое ощущение было, что играем в гостях, и играем против супер гранда Европы. До красной карточки Лестера они откровенно возили нас. Очередная не нужная потеря очков, такими темпами будем вести борьбу с Арсеналом за попадание в ЛЧ.
112910415
112910415
сегодня в 20:14
плохо дело
Roy Harper
Roy Harper
сегодня в 20:14
Челси там как, забивать собирается? 3 нулевая ничья, 4 ничья подряд. Мдааа
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил DXTK
сегодня в 20:09
DXTK:
ну с мадридским поленом в нападении это неудивительно.... что Челси не победил да еще и в большинстве, в след раз судья должен троих удалять.
Молодец, надел истинную аву! А то всё Саутгемптоны, Ливерпули и прочая ширма.
DXTK
DXTK
сегодня в 20:04
ну с мадридским поленом в нападении это неудивительно.... что Челси не победил да еще и в большинстве, в след раз судья должен троих удалять.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:03
Вот чем истинный чемпион отличается от кабинетного.
Таганский
Таганский
сегодня в 20:03
Ужас продолжается..
Сегодня есть желание хаять всю команду, а не только бревно, нацепившее майку с 9 номером..
АУ!! ТО еще открыто!!
Пора уже что-то менять..
VIPded
VIPded
сегодня в 20:00
Конте начинает напрягать...(((
alexov222
alexov222 ответил Vane4ek
сегодня в 19:58
Vane4ek:
Последний матч в экспрессе был...Эх, Челси!
ха-ха-ха..у меня первый)
alexov222
alexov222
сегодня в 19:57
да тут вилами по воде кто оступился..если бы Варди не тупил весь первый тайм,лисы могли решить все в первые 45мин..но справедливости ради надо сказать,что сегодня у Челси тупило полкоманды
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:55
жаль
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:55
справедливая ничья. Лестер с -1 игроком больше заслуживал ничьи, чем Челси победы... Виллиан чет там чутка усилил... по видимости. А так вообще ниочем.
Предлагаю Челси купить Стариджа - будет топ нап для них... первые три матча, пока не сломается))
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 19:55
Последний матч в экспрессе был...Эх, Челси!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 19:55
Такое впечатление, будто Челси не с Лестером, а Сити играл.
Что бы они делали, если бы не удаление..
dimagas1
dimagas1
сегодня в 19:55
Как будто Лестер и Челси местами поменялись.А по игре: Мората,Азар и Фабрегас полное дно.Наверно один Канте хотел победить.
У Лестера Варди был хорош,Марез если бы не нырял мог и гол забить.
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