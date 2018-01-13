«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»

В поединке 23-го тура АПЛ «Челси» и «Лестер» сильнейшего не выявили.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Лестер Сити» – 0:0
Видео
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен 33), Рюдигер, Канте, Бакайоко, Мозес, Азар (Педро 58), Фабрегас (Виллиан 58), Алонсо, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Амарти, Джеймс (Иборра 90), Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Фукс 73), Варди (Грэй 82).
Главный тренер: Клод Пюэль.
Предупреждения: Джеймс 18, Канте 56, Окадзаки 61, Чилуэлл 63, Мората 88.
Удаление: Чилуэлл 68 (вторая желтая)
Судья: Майк Джонс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Теперь некому забивать.
Ещё бы шпоры сегодня споткнулись, и было бы вообще замечательно.
Теперь некому забивать.
Ещё бы шпоры сегодня споткнулись, и было бы вообще замечательно.
Сегодня есть желание хаять всю команду, а не только бревно, нацепившее майку с 9 номером..
АУ!! ТО еще открыто!!
Пора уже что-то менять..
Сегодня есть желание хаять всю команду, а не только бревно, нацепившее майку с 9 номером..
АУ!! ТО еще открыто!!
Пора уже что-то менять..
Предлагаю Челси купить Стариджа - будет топ нап для них... первые три матча, пока не сломается))
Предлагаю Челси купить Стариджа - будет топ нап для них... первые три матча, пока не сломается))
Что бы они делали, если бы не удаление..
Что бы они делали, если бы не удаление..
У Лестера Варди был хорош,Марез если бы не нырял мог и гол забить.
У Лестера Варди был хорош,Марез если бы не нырял мог и гол забить.