Семак не согласился с тем, что «Зенит» старается играть на удержание счёта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналистов об игровом стиле его команды.
«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете — соглашусь. Плохо играете в обороне — не соглашусь. Мы отстаем от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались», — сказал тренер сине-бело-голубых.
«Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как „Бавария“ и „Барселона“, у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место — это самое важное. Мы продолжаем борьбу в кубке — это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», — добавил Семак.
Кстати почему именно 6 команд? Так то команд 16. Именно 6 команд насчитал почему то, был бы Спартак на 5м месте насчитал бы 5? Возможно мои подозрения из-за странных пенальти что в Питере черезчур сильно переживают из-за Спартака не лишены смысла.
Тебя просят отыгрывать Оренбурги и показывать мало-мальски приемлемую игру, а не "уровень Баварии и Барселоны".... хотя у тебя и так по меркам РПЛ состав уровня Баварии... Катастрофы нет, но и игры тоже нет. Победы вымучиваются, в лучшие годы была уверенность, что забьют, победят, а последние три года она исчезла. Что касается состава как у Барселоны, то у Романцева его не было, но Спартак играл в похожем стиле, значит дело не только в игроках. Романцев даже Васю Баранова, Ковтуна, Горлуковича и Робсона с пляжа играть смог научить...
Пи.Си. Даже самые лютые обелители Зенита начинают подозревать, что ты сдулся как тренер.
