Семак не согласился с тем, что «Зенит» старается играть на удержание счёта

вчера, 16:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналистов об игровом стиле его команды.

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете — соглашусь. Плохо играете в обороне — не соглашусь. Мы отстаем от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались», — сказал тренер сине-бело-голубых.

«Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как „Бавария“ и „Барселона“, у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место — это самое важное. Мы продолжаем борьбу в кубке — это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», — добавил Семак.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:51
А в футбол ли вообще играет Зенит? Семак тут не причём.
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 19:16
"уровень Баварии и Барселоны" у бердыевских Ростова и Рубина состав не был соответствующим, но били они и тех и этих (причем даже тот же Семак)
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 19:13
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:56, ред.
    Если кто-то хочет, чтобы мы играли как „Бавария“ и „Барселона“, у нас и состав должен быть соответствующий.

    Где то напрягся Миллер)))
    lotsman
    lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Шесть команд потому, что отставание шестого места от лидера 8 очков, а отставание седьмого 16 очков.
    g8vtwfaht4ur
    g8vtwfaht4ur
    вчера в 18:08
    Да уж...... опущу нецензурные слова и попробую высказаться......

    Тебя просят отыгрывать Оренбурги и показывать мало-мальски приемлемую игру, а не "уровень Баварии и Барселоны".... хотя у тебя и так по меркам РПЛ состав уровня Баварии... Катастрофы нет, но и игры тоже нет. Победы вымучиваются, в лучшие годы была уверенность, что забьют, победят, а последние три года она исчезла. Что касается состава как у Барселоны, то у Романцева его не было, но Спартак играл в похожем стиле, значит дело не только в игроках. Романцев даже Васю Баранова, Ковтуна, Горлуковича и Робсона с пляжа играть смог научить...

    Пи.Си. Даже самые лютые обелители Зенита начинают подозревать, что ты сдулся как тренер.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:00
    Зенит идеален !
    Кабы не происки врагов ...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:56
    Научился Семак бегать между струйками, не намокает . .
    53jbtqgawb4e
    53jbtqgawb4e
    вчера в 17:48
    Для этого они и тренируют пенальти в перекладину на последней минуте. Ну чтобы счёт удержать)
    a9u85udjksvh
    a9u85udjksvh
    вчера в 17:35
    Причина неудач Зенита в тренере.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 17:32, ред.
    Зенит старается играть на удержание юбилея до лучших времён.

    Кстати почему именно 6 команд? Так то команд 16. Именно 6 команд насчитал почему то, был бы Спартак на 5м месте насчитал бы 5? Возможно мои подозрения из-за странных пенальти что в Питере черезчур сильно переживают из-за Спартака не лишены смысла.
