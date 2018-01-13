«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Эвертон» 4:0 (1:0)
Голы: Сон Хонг-Мин 26, Кейн 47, Кейн 59, Эриксен 81.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен (Ламела 87), Дембеле (Сиссоко 83), Дайер (Ваньяма 74), Алли, Сон Хонг-Мин, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Ягелка, Гуйе, МакКарти (Шнейдерлин 72), Сигурдссон, Руни, Тосун (Калверт-Льюин 62), Боласи (Леннон 57).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
Предупреждения: Ягелка 45, Руни 75.
Судья: Крейг Поусон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Тоттенхэм» оформил выход в 4-й раунд Кубка Англии.