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«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон»

вчера, 22:19
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Эвертон» 4:0 (1:0)
Голы: Сон Хонг-Мин 26, Кейн 47, Кейн 59, Эриксен 81.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен (Ламела 87), Дембеле (Сиссоко 83), Дайер (Ваньяма 74), Алли, Сон Хонг-Мин, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Ягелка, Гуйе, МакКарти (Шнейдерлин 72), Сигурдссон, Руни, Тосун (Калверт-Льюин 62), Боласи (Леннон 57).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

Предупреждения: Ягелка 45, Руни 75.

Судья: Крейг Поусон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Тоттенхэм» оформил выход в 4-й раунд Кубка Англии.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 23:58
С победой, Шпоры!!! Пардон, что не был с вами - смотрел в баре на большом экране. Класс!!!
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 23:40
Сон сегодня был шикарен!))) Всех Шпор с победой!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:36
Шпоры легко размазали лучшую команду ливерпуля ! страшно представить , что они сделают со второй )))
El Dassory
El Dassory
вчера в 23:33
Рад что размазали ирисок, хоть и куры приблизились.
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
вчера в 23:21
Кейн не сбавляет, прет как танк! Шпор с победой, разжевали ирисок без особых усилий!
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
вчера в 23:11
Сон просто мощно отыграл матч. всегда бы так играл)
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:10
Курятник и Кейн на ходу!
мангo
мангo
вчера в 23:02
Красавцы , Всех с победой!
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:53
С ПОБЕДОЙ ТОТО!!!
ZeuSS
ZeuSS
вчера в 22:39
Холгейт лучший, Сэм аут
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
вчера в 22:33
Y.N.W.A.:
дновертон только против Ливрпуля выходит умирать, остальным сливает
Ливергемптон от Тоттенхэма тоже четвертуху на классе получил в этом сезоне, Кейн и вам дубль оформил.....а Эвертон по братски решил от вас не отставать
alexov222
alexov222 ответил dimagas1
вчера в 22:32
dimagas1:
Тосун в Эвертоне начал как невидимка.
а мне понравился. ему поддержки явно не хватало
alexov222
alexov222
вчера в 22:31
Сони-дэй)) наш кореец божил сегодня
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 22:26
Фантастический четвертый гол! С победой шпор, ириски никакие....
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 22:26
дновертон только против Ливрпуля выходит умирать, остальным сливает
DXTK
DXTK
вчера в 22:24
я же сказал Победа Тоттенхэма на классе, Кейн сделает дубль, побив тем самым рекорд Шерингема и выйдя на первое место в списке бомбардиров в АПЛ.
dimagas1
dimagas1
вчера в 22:24
Тосун в Эвертоне начал как невидимка.
drug01
drug01
вчера в 22:23
Игра в одни ворота! Так играть нельзя.....?
cannongun
cannongun
вчера в 22:21
с победой парни!
пушкарям и ливерпульским приветы скоро вы под ковром будете))
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