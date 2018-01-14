Моуриньо поделился подробностями о травме Ибрагимовича

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»126
18:21
«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета74
16:57
Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»17
15:34
ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»267
14:45
Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»56
21:07
«Динамо» обратилось к «Кельну» с целью подписать Рауша0
20:55
«Лион» сыграл вничью с «Анже» и упустил шанс перегнать «Монако»0
20:41
Хавбек ПСЖ Кальегари, которым интересовался «Зенит», не может найти себе новый клуб3
20:32
В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/191
20:30
Лисандро Лопес прибыл в Милан для перехода в «Интер»3
20:16
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»3
20:02
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»5
19:58
Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам5
19:52
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»5
19:50
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»3
19:42
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»2
19:28
«Боруссия» - «Вольфсбург»: стартовые составы1
18:57
«Арсенал» впервые при Венгере не выиграл ни одного из первых 4 матчей календарного года7
18:45
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»4
18:44
РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»33
18:36
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»0
18:29
Семин в Испании встретился с Фабио Капелло15
18:28
Облак продлит контракт с мадридским «Атлетико»3
18:08
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: стартовые составы17
18:05
Шей Гивен: «Не думаю, что у „Манчестер Юнайтед“ есть шанс подписать Санчеса»1

Моуриньо поделился подробностями о травме Ибрагимовича

сегодня, 10:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии травмированного форварда Златана Ибрагимовича:

«Златан травмирован или, лучше сказать, не полностью доволен своим физическим состоянием. Он сражался как тигр, как он сам любит говорить (на самом деле швед сравнивает себя со львом, прим. ред.), чтобы вернуться на поле после травмы, и ему это удалось. Он начал получать игровые минуты, порой даже выходил в старте, но он не был доволен своим состоянием.

Он проконсультировался еще с рядом врачей, послушал другие мнения, и мы приняли совместное решение прекратить лечение. Он приступит к работе снова, когда будет хорошо чувствовать себя. Ориентировочно он вновь начнет тренироваться с командой в конце января-начале февраля».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ван Дейк пропустит матч против «Манчестер Сити»
Сегодня, 17:10 10
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»
Вчера, 18:41 0
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»
Вчера, 18:09 8
Гулам и Милик на пути к возвращению после разрыва «крестов»
Вчера, 15:38 1
«Марсель» потерял Амави на месяц
Вчера, 11:26 2
9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились шашлыком
11 января 18
Обсудить
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:29
Недавно прочитал автобиографию Ибрагимовича "Я - Златан". Интересно описывает свое становление, отношения с Мино, болельщиками. И свой злополучный год в Каталонии ))) По другому смотришь на игроков после этого
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 12:25
Сольют в какой-нибудь клуб его
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:39
Заканчивать пора с большим футболом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100