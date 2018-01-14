Моуриньо поделился подробностями о травме Ибрагимовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии травмированного форварда Златана Ибрагимовича:

«Златан травмирован или, лучше сказать, не полностью доволен своим физическим состоянием. Он сражался как тигр, как он сам любит говорить (на самом деле швед сравнивает себя со львом, прим. ред.), чтобы вернуться на поле после травмы, и ему это удалось. Он начал получать игровые минуты, порой даже выходил в старте, но он не был доволен своим состоянием.

Он проконсультировался еще с рядом врачей, послушал другие мнения, и мы приняли совместное решение прекратить лечение. Он приступит к работе снова, когда будет хорошо чувствовать себя. Ориентировочно он вновь начнет тренироваться с командой в конце января-начале февраля».