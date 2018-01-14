Спортивный директор «Интера» вылетел в Каталонию на переговоры

Согласно данным из итальянской прессы, «Интер» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Барселоны» Рафиньи.
Сообщается, что спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио сегодня вылетел в Каталонию на переговоры с испанским клубом. Несмотря на некоторые осложнения в сделке, предполагается, что переход 24-летнего футболиста состоится в этом месяце. Сам игрок уже достиг устной договоренности с «Интером».
Вспомнил времена Бранки, когда радовались покупками Кузмановича, Паломбо и прочих. С такими "усилениями" рискуем очередной сезон слить в унитаз.
Вспомнил времена Бранки, когда радовались покупками Кузмановича, Паломбо и прочих. С такими "усилениями" рискуем очередной сезон слить в унитаз.