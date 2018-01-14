Алексей Ерёменко: «В „Спартак“ Сергея не просто так пригласили»

Алексей Еременко-старший поведал о том, как у его сына Сергея Еременко, полузащитника «Базеля», появился шанс оказаться в «Спартаке». Напомним, игрок сейчас находится на сборе «красно-белых» и тренируется вместе с командой:

«„Спартак“ заинтересовался Сергеем – молодой и перспективный игрок. Он приезжал все-таки в Москву, играл.

Стоит ли ждать появления Сергея в составе „Спартака“ в товарищеских матчах? Это, наверное, не ко мне вопрос. Состав на матч выбирает тренер – ему и решать, включать в него Сергея или нет. Такие вещи заранее не обсуждаются. Сначала тренер просмотрит Сергея на тренировках, а потом уже будет думать, что делать дальше – может, и на поле выпустит. Не просто так же его туда пригласили – наверняка захотят увидеть в деле. Ему тоже себя испытать хочется, тем более соперники такие интересные подобрались – сильные китайские клубы».