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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Алексей Ерёменко: «В „Спартак“ Сергея не просто так пригласили»

сегодня, 12:15

Алексей Еременко-старший поведал о том, как у его сына Сергея Еременко, полузащитника «Базеля», появился шанс оказаться в «Спартаке». Напомним, игрок сейчас находится на сборе «красно-белых» и тренируется вместе с командой:

«„Спартак“ заинтересовался Сергеем – молодой и перспективный игрок. Он приезжал все-таки в Москву, играл.

Стоит ли ждать появления Сергея в составе „Спартака“ в товарищеских матчах? Это, наверное, не ко мне вопрос. Состав на матч выбирает тренер – ему и решать, включать в него Сергея или нет. Такие вещи заранее не обсуждаются. Сначала тренер просмотрит Сергея на тренировках, а потом уже будет думать, что делать дальше – может, и на поле выпустит. Не просто так же его туда пригласили – наверняка захотят увидеть в деле. Ему тоже себя испытать хочется, тем более соперники такие интересные подобрались – сильные китайские клубы».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:33
Надеюсь, Еременко не перехваливают и не пиарят - и игрок действительно стоящий.
По крайней мере замена Попову нужна уже сейчас.
kastites
kastites
сегодня в 14:25
В Фнл будет вместе со спартаком играть
denmig
denmig
сегодня в 14:23
сколько же всего там этих еременок!?
vm777
vm777 ответил piercman
сегодня в 14:06
piercman:
действительно. спартаку очень идут серГЕИ, особенно, после последних событий)
Сергеи говоришь? Сергей Кузнецов, Сергей Дмитриев и Сергей Веденеев чемпионы СССР в составе Зенита. Хотя откуда тебе про них знать то.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Baklan-птица гордая
сегодня в 13:56
Baklan-птица гордая:
...у кого что болит (21) , тот о том и говорит....
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:54
    Алексей Ерёменко: «В „Спартак“ Сергея не просто так пригласили». Да, да, да, конечно, нужно налаживать ..................................................
    старина
    старина
    сегодня в 13:27
    Его брат нарик точно знал,что ему надо в табун.Младший в Спартаке имеет шансы стать человеком в первую очередь
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 13:11
    Не на что смотреть, вот если бы его перекрасить в чёрный цвет, тогда может быть и посмотрели.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 12:58
    Привез бромантан заморский, теперь станет главным поставщиком спарачка
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая ответил Шуnя771
    сегодня в 12:56
    Шуnя771:
    Сразу за любимую тему?))
    ...у кого что болит (21) , тот о том и говорит....
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 12:45
    Время покажет
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Шуnя771
    сегодня в 12:33
    Шуnя771:
    Сразу за любимую тему?))
    У кого, что болит)
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответил Морозовский
    сегодня в 12:33
    Морозовский:
    Оба Ерёмы будут в "Спартаке".
    на молодого ещё посмотреть надо, а Рома не помешает
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 12:32
    Пока не понятно, для чего его приглашали на сбор.
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответил Шуnя771
    сегодня в 12:30
    Шуnя771:
    Сразу за любимую тему?))
    У меня такие в игноре - всё равно ничего путного не пишут
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:26
    Оба Ерёмы будут в "Спартаке".
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 12:25
    это всё говорильна Пусть покажет ДЕЛОМ на что способен...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил piercman
    сегодня в 12:24
    piercman:
    действительно. спартаку очень идут серГЕИ, особенно, после последних событий)
    Сразу за любимую тему?))
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:19
    Удачного старта!!!!
    piercman
    piercman
    сегодня в 12:16
    действительно. спартаку очень идут серГЕИ, особенно, после последних событий)
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