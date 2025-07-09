«Галатасарай» заплатит за Осимхена 75 млн евро, но в рассрочку

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сегодня, 01:37

«Галатасарай» улучшил предложение по форварду «Наполи» .

По данным инсайдера , изначально торги за футболиста начинались с 55 млн евро, но теперь турки предлагают 75 млн евро. Именно такая стоимость выкупа прописана в контракте игрока. При этом отступные 26-летнего нигерийца не будут активированы сразу, поскольку деньги предлагается выплачивать в течение 5 лет.

Прошлый сезон Осимхен провёл в аренде у «Галатасарая». Сыграл 41 матч, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.