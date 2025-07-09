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«Галатасарай» заплатит за Осимхена 75 млн евро, но в рассрочку

сегодня, 01:37

«Галатасарай» улучшил предложение по форварду «Наполи» Виктору Осимхену.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, изначально торги за футболиста начинались с 55 млн евро, но теперь турки предлагают 75 млн евро. Именно такая стоимость выкупа прописана в контракте игрока. При этом отступные 26-летнего нигерийца не будут активированы сразу, поскольку деньги предлагается выплачивать в течение 5 лет.

Прошлый сезон Осимхен провёл в аренде у «Галатасарая». Сыграл 41 матч, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:43
Откуда у турецких клубов такие деньги?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:41, ред.
Что с ним не так то???
Почему в топ-5 не нужен никому??
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:33
С такой результативностью африканец эти финансы отработает...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:56
Ну и дорогой всё таки этот Виктор...)
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