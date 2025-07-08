Давиде Анчелотти назначен главным тренером «Ботафого»

Итальянский специалист Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого».
Сегодня бразильский клуб официально объявил о его назначении на пост главного тренера. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.
О желании Давиде Анчелотти начать самостоятельную карьеру после нескольких лет в роли помощника у своего отца Карло Анчелотти, стало известно ещё в конце апреля.
значит, все слухи от том что одно из условии Анчелотти
что его сыну найдется работа в бразильском клубе, и непременно в главным тренером.
семья анчелотти хорошо оседлали бразильского мула
значит, все слухи от том что одно из условии Анчелотти
что его сыну найдется работа в бразильском клубе, и непременно в главным тренером.
семья анчелотти хорошо оседлали бразильского мула