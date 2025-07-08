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Давиде Анчелотти назначен главным тренером «Ботафого»

вчера, 21:27

Итальянский специалист Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого».

Сегодня бразильский клуб официально объявил о его назначении на пост главного тренера. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

О желании Давиде Анчелотти начать самостоятельную карьеру после нескольких лет в роли помощника у своего отца Карло Анчелотти, стало известно ещё в конце апреля.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:13
я теперь самостоятельный уже, взрослый, но все равно не в Японию или Аравию тренировать поеду а поближе к папке. так надежней. папка со сборной у меня значит в клубе выходной, раз матчи сборной. сборные закончились тут и папка ко мне на лавку посидеть может посоветовать по старой дружбе.))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:55
Походу было одним из условий Карло, чтобы сыну нашли клуб в Бразилии, дабы начал самостоятельную карьеру.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:14
Назначение Давиде Анчелотти главным тренером "Ботафого" совсем не является признанием его таланта. Скорее всего, оно стало одним из условий согласия Карло Анчелотти возглавить Сборную Бразилии по футболу. Вокруг этого назначения много шума. Мне кажется, что Папа Карло не оправдает надежд Бразилии 🇧🇷 на успех. А сын вообще ничего не покажет. Ботафого будет сожалеть о своём решении.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:10
Семейная династия решила пройтись по Бразилии...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:56
)))))
значит, все слухи от том что одно из условии Анчелотти
что его сыну найдется работа в бразильском клубе, и непременно в главным тренером.
семья анчелотти хорошо оседлали бразильского мула
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:51
Бразильский клуб возглавил, чтобы у папки под присмотром быть.
LOpp
LOpp
вчера в 21:50
Не плохо так, сходу возглавил один из лучших клубов Бразилии. Явно папа зомолвил за сына словечко.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:31
Сумеет ли превзойти своего отца?... удачи ему!
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