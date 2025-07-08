Давиде Анчелотти назначен главным тренером «Ботафого»

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вчера, 21:27

Итальянский специалист возглавил «Ботафого».

Сегодня бразильский клуб официально объявил о его назначении на пост главного тренера. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

О желании Давиде Анчелотти начать самостоятельную карьеру после нескольких лет в роли помощника у своего отца Карло Анчелотти, стало известно ещё в конце апреля.