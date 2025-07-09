Мареска: «Фантастический сезон, мы очень счастливы»

Главный тренер лондонского «Челси» подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Это большое достижение. Сезон был фантастическим, мы вошли в четвёрку в Английской Премьер-Лиге, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале Клубного ЧМ . Мы очень счастливы. Знаем, что у нас есть игроки, способные забивать голы, и знаем, что должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать. Жоао Педро на это способен. Сегодня он вышел в стартовом составе и был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции внутри нашей команды.