Мареска: «Фантастический сезон, мы очень счастливы»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».
Это большое достижение. Сезон был фантастическим, мы вошли в четвёрку в Английской Премьер-Лиге, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале Клубного ЧМ. Мы очень счастливы. Знаем, что у нас есть игроки, способные забивать голы, и знаем, что должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать. Жоао Педро на это способен. Сегодня он вышел в стартовом составе и был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции внутри нашей команды.
«Челси» выиграл у «Флуминенсе» со счётом 2:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Реал».