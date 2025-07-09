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Мареска: «Фантастический сезон, мы очень счастливы»

сегодня, 01:28

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Это большое достижение. Сезон был фантастическим, мы вошли в четвёрку в Английской Премьер-Лиге, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале Клубного ЧМ. Мы очень счастливы. Знаем, что у нас есть игроки, способные забивать голы, и знаем, что должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать. Жоао Педро на это способен. Сегодня он вышел в стартовом составе и был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции внутри нашей команды.

«Челси» выиграл у «Флуминенсе» со счётом 2:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Реал».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:41
В АПЛ Челси весь сезон не играл, а мучился. В самом конце была решена задача выхода в Лигу Чемпионов. По справедливости туда попасть больше заслужил Ноттингем Форест.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:06
Это думаю хозяева решат какой был сезон
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