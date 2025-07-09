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Полиция задержала арбитра матча «Торпедо» — КАМАЗ

сегодня, 00:44
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Арбитр задержан по подозрению в намеренной ошибке.

По информации источника, сегодня полиция задержала судью Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги. Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС. По версии следствия, Головко сознательно совершал ошибки в пользу «Торпедо» во время матча против КАМАЗа 24 мая этого года. В этой встрече он дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей.

Также сегодня состоялось заседание специальной комиссии РФС в отношении «Торпедо».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:50
Какой интересно кэф был на Торпедо не проиграет или на счет 1:1.
LOpp
LOpp
сегодня в 05:37
Опасный преступник пойман, страна может спать спокойно
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:40
Нас пытаются убедить, что сыщики всерьёз взялись за коррупцию в футболе, но все это на фоне Торпедо выглядит очень мелко и без особых перспектив. Доказать, что арбитр Головко сознательно совершал ошибки в пользу Торпедо во время матча против КАМАЗА 24 мая этого года фактически невозможно, конечно, если только обвиняемый сам не признает свою вину. Прямых улик, как я понимаю, нет. Опять следствие останется в дураках
Гость
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