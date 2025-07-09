Полиция задержала арбитра матча «Торпедо» — КАМАЗ

Арбитр задержан по подозрению в намеренной ошибке.
По информации источника, сегодня полиция задержала судью Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги. Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС. По версии следствия, Головко сознательно совершал ошибки в пользу «Торпедо» во время матча против КАМАЗа 24 мая этого года. В этой встрече он дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей.
Также сегодня состоялось заседание специальной комиссии РФС в отношении «Торпедо».