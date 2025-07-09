Полиция задержала арбитра матча «Торпедо» — КАМАЗ

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сегодня, 00:44

Арбитр задержан по подозрению в намеренной ошибке.

По информации источника, сегодня полиция задержала судью , работавшего на матчах Первой лиги. Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС . По версии следствия, Головко сознательно совершал ошибки в пользу «Торпедо» во время матча против КАМАЗа 24 мая этого года. В этой встрече он дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей.