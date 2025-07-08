«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

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вчера, 19:09

Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

На 38-й минуте первый мяч забил игрок «бело-голубых» Улви Бабаев. На 59-й минуте Абакар Гаджиев счёт сравнял.

Напомним, что в своём предыдущем матче «Динамо» обыграло сербский «Партизан» со счётом 3:1.