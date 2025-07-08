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«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

вчера, 19:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

На 38-й минуте первый мяч забил игрок «бело-голубых» Улви Бабаев. На 59-й минуте Абакар Гаджиев счёт сравнял.

Напомним, что в своём предыдущем матче «Динамо» обыграло сербский «Партизан» со счётом 3:1.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 23:06
Гол-красавец,от Абакара Гаджиева!
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Карпин провёл смотр всего состава команды. Теперь проанализирует результат, проведёт корректировку и в матче с Локомотивом попробует свою схему и тактику игры.
drug01
drug01
вчера в 20:18
Ждал победу Динамо!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:52
команда только строится, могли и проиграть. но и ничья годится))
и все таки нужно время, чтоб командная игра стала более организованной.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:30, ред.
У Ахмата это был первый контрольный матч.Из.за нехватки игроков игр не было,так как человек 10 покинуло команду,прибыли новички,но времени проверить в играх не было,сегодня был первый бой почти на половину обновленного клуба.
Capral
Capral
вчера в 19:26
Довольно скучная игра. Динамо смотрелось очень тяжело, видно, что под нагрузками, мало движения, но, что особеннно огорчает- еще меньше мысли. Даже выход Бителло во 2-м тайме не внёс желаемый креатив. Много сумбура и хаотuчной игры... Лучший по 1-му тайму, как не странно Маричаль, удачно сыгравший позиционно и снявший несколько верховых мячей.

Худший Макаров- поражающий своей тупостью. В 1-м тайме у Динамо больше контратакующей игры и неплохой гол, а во 2-м, как я уже говорил- практически бездумная игра, с частыми неподкрепленными дальними ударами. Подустал Гладышев, как собственно и ожидалось, не был так активен как обычно, мало подвижный, как и вся команда.

Ахмат понравился больше, особенно во 2-м тайме, когда команда поменяла направление атаки, перейдя от фланговой игры в 1-м тайме, к игре в центре во 2-м. Ну и конечно гол- в стиле Мбаппе, в недавней игре на КЧМ!!! Понравилась организация игры грозненцев, чего не скажешь об их сопернике, который неоднократно проваливался в центре поля.

Не знаю, насколько важны для Карпина товарняки, но игру надо улучшать. Сегодня, во всех игровых компонентах Динамо не понравилось. Вобщем, ничья по игре, но повторюсь- Ахмат понравился больше, как организацией игры, так и игровой дисциплиной. Ну и вопрос: почему Лещук весь матч провел? Неужели Лунь поплатился за длинный язык? Да, Карпин- не пузатый чех, обид не прощает...
баск
баск
вчера в 19:24
Сегодня Карпин проводил матч главным образом вторым составом.

Со старта играл полностью резервный, после перерыва вышли Битело и Осипенко, в конце первого тайма Гладышев заменил получившего повреждение Маухуба, и на последние полчаса появились Фомин, Глебов и Касерес.

У Ахмата же бОльшую часть времени играла основа, была довольно активна, прессинговала и добилась справедливой ничьей.
Хотя в целом матч носил тренировочный характер и напоминал безыдейную расслабленную двухсторонку, а не контрольник.

Разве что хороши по исполнению оказались голы с обеих сторон-
у нас блестнул индивидуальным мастерством Бабаев, в контратаке раскачав заща по центру перед штрафной и филигранно уложив мяч в левый угол;

у грозненцев же после кросса с левого фланга отлично пробил с лёта Гаджиев от линии вратарской, прошив руки Лещука.
При этом нечто странное продемонстрировал Скопинцев..

Скопа зачем-то бросил свою позицию и убежал к ближней штанге, будто его резко туда позвали к телефону, тем самым оставив Гаджиева одного.
Интересный манёвр у Димы получился)))

Что ж, у нас остался товарняк с Локомотивом в субботу, а вскоре и чемпионат России набежит, 18-го принимаем Балтику..
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