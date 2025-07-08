«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).
На 38-й минуте первый мяч забил игрок «бело-голубых» Улви Бабаев. На 59-й минуте Абакар Гаджиев счёт сравнял.
Напомним, что в своём предыдущем матче «Динамо» обыграло сербский «Партизан» со счётом 3:1.
и все таки нужно время, чтоб командная игра стала более организованной.
и все таки нужно время, чтоб командная игра стала более организованной.
Худший Макаров- поражающий своей тупостью. В 1-м тайме у Динамо больше контратакующей игры и неплохой гол, а во 2-м, как я уже говорил- практически бездумная игра, с частыми неподкрепленными дальними ударами. Подустал Гладышев, как собственно и ожидалось, не был так активен как обычно, мало подвижный, как и вся команда.
Ахмат понравился больше, особенно во 2-м тайме, когда команда поменяла направление атаки, перейдя от фланговой игры в 1-м тайме, к игре в центре во 2-м. Ну и конечно гол- в стиле Мбаппе, в недавней игре на КЧМ!!! Понравилась организация игры грозненцев, чего не скажешь об их сопернике, который неоднократно проваливался в центре поля.
Не знаю, насколько важны для Карпина товарняки, но игру надо улучшать. Сегодня, во всех игровых компонентах Динамо не понравилось. Вобщем, ничья по игре, но повторюсь- Ахмат понравился больше, как организацией игры, так и игровой дисциплиной. Ну и вопрос: почему Лещук весь матч провел? Неужели Лунь поплатился за длинный язык? Да, Карпин- не пузатый чех, обид не прощает...
Худший Макаров- поражающий своей тупостью. В 1-м тайме у Динамо больше контратакующей игры и неплохой гол, а во 2-м, как я уже говорил- практически бездумная игра, с частыми неподкрепленными дальними ударами. Подустал Гладышев, как собственно и ожидалось, не был так активен как обычно, мало подвижный, как и вся команда.
Ахмат понравился больше, особенно во 2-м тайме, когда команда поменяла направление атаки, перейдя от фланговой игры в 1-м тайме, к игре в центре во 2-м. Ну и конечно гол- в стиле Мбаппе, в недавней игре на КЧМ!!! Понравилась организация игры грозненцев, чего не скажешь об их сопернике, который неоднократно проваливался в центре поля.
Не знаю, насколько важны для Карпина товарняки, но игру надо улучшать. Сегодня, во всех игровых компонентах Динамо не понравилось. Вобщем, ничья по игре, но повторюсь- Ахмат понравился больше, как организацией игры, так и игровой дисциплиной. Ну и вопрос: почему Лещук весь матч провел? Неужели Лунь поплатился за длинный язык? Да, Карпин- не пузатый чех, обид не прощает...
Со старта играл полностью резервный, после перерыва вышли Битело и Осипенко, в конце первого тайма Гладышев заменил получившего повреждение Маухуба, и на последние полчаса появились Фомин, Глебов и Касерес.
У Ахмата же бОльшую часть времени играла основа, была довольно активна, прессинговала и добилась справедливой ничьей.
Хотя в целом матч носил тренировочный характер и напоминал безыдейную расслабленную двухсторонку, а не контрольник.
Разве что хороши по исполнению оказались голы с обеих сторон-
у нас блестнул индивидуальным мастерством Бабаев, в контратаке раскачав заща по центру перед штрафной и филигранно уложив мяч в левый угол;
у грозненцев же после кросса с левого фланга отлично пробил с лёта Гаджиев от линии вратарской, прошив руки Лещука.
При этом нечто странное продемонстрировал Скопинцев..
Скопа зачем-то бросил свою позицию и убежал к ближней штанге, будто его резко туда позвали к телефону, тем самым оставив Гаджиева одного.
Интересный манёвр у Димы получился)))
Что ж, у нас остался товарняк с Локомотивом в субботу, а вскоре и чемпионат России набежит, 18-го принимаем Балтику..
Со старта играл полностью резервный, после перерыва вышли Битело и Осипенко, в конце первого тайма Гладышев заменил получившего повреждение Маухуба, и на последние полчаса появились Фомин, Глебов и Касерес.
У Ахмата же бОльшую часть времени играла основа, была довольно активна, прессинговала и добилась справедливой ничьей.
Хотя в целом матч носил тренировочный характер и напоминал безыдейную расслабленную двухсторонку, а не контрольник.
Разве что хороши по исполнению оказались голы с обеих сторон-
у нас блестнул индивидуальным мастерством Бабаев, в контратаке раскачав заща по центру перед штрафной и филигранно уложив мяч в левый угол;
у грозненцев же после кросса с левого фланга отлично пробил с лёта Гаджиев от линии вратарской, прошив руки Лещука.
При этом нечто странное продемонстрировал Скопинцев..
Скопа зачем-то бросил свою позицию и убежал к ближней штанге, будто его резко туда позвали к телефону, тем самым оставив Гаджиева одного.
Интересный манёвр у Димы получился)))
Что ж, у нас остался товарняк с Локомотивом в субботу, а вскоре и чемпионат России набежит, 18-го принимаем Балтику..