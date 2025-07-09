«Челси» обыграл «Флуминенсе» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

«Челси» со счётом 2:0 обыграл «Флуминенсе» в матче Клубного чемпионата мира и прошёл в финал.
Оба мяча в этой встрече забил форвард «синих» Жоао Педро — сначала он отличился на 18-й минуте, а потом на 56-й установил окончательный счёт.
В решающей встрече лондонцы сыграют с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Реал».
Педро отлично вошел в состав! Можно сказать уже оправдал свои деньги.
Положил двух красавцев в ворота бразильцев! Не побоялся сразу взять игру на себя. Это всё говорит о большом потенциале парня.
При всем уважении к Сильве, который по моему 4-5 раз спас свои ворота от неминуемого гола, бразильцы были и по игре слабее. Возраст сказывался.
Есть конечно к не поставленному, вернее к поставленному и потом отмененному пенальти вопросы. Но судья все видел и принял решение. Да и на трибуне сидели многие функционеры и ветераны мирового футбола и все видели.
Надеюсь финал будет очень интересным. И у Челси есть хорошие шансы победить команду которая будет уставшей после завтрашнего суперматча.
Педро отлично вошел в состав! Можно сказать уже оправдал свои деньги.
Положил двух красавцев в ворота бразильцев! Не побоялся сразу взять игру на себя. Это всё говорит о большом потенциале парня.
При всем уважении к Сильве, который по моему 4-5 раз спас свои ворота от неминуемого гола, бразильцы были и по игре слабее. Возраст сказывался.
Есть конечно к не поставленному, вернее к поставленному и потом отмененному пенальти вопросы. Но судья все видел и принял решение. Да и на трибуне сидели многие функционеры и ветераны мирового футбола и все видели.
Надеюсь финал будет очень интересным. И у Челси есть хорошие шансы победить команду которая будет уставшей после завтрашнего суперматча.