 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2025

«Челси» обыграл «Флуминенсе» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:04
ФлуминенсеЛоготип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» со счётом 2:0 обыграл «Флуминенсе» в матче Клубного чемпионата мира и прошёл в финал.

Оба мяча в этой встрече забил форвард «синих» Жоао Педро — сначала он отличился на 18-й минуте, а потом на 56-й установил окончательный счёт.

В решающей встрече лондонцы сыграют с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Реал».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче
Вчера, 19:09
Тульский «Арсенал» обыграл «Акрон» в контрольном поединке
07 июля
Мексика обыграла США и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
07 июля
«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче
06 июля
«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в контрольном поединке
06 июля
«Зенит» обыграл «Ленинградец» в товарищеском матче
06 июля
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:39
Вполне убедительно
catal
catal
сегодня в 03:31
Педро бразилец, могут и в сборную взять если заиграет в Челси, вместо Рафиньи Винисиуса или игравшего центрального нападающего никакущего Ришарлисона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:14, ред.
Челси наверное и возьмёт...)))
Реал пока как раненый...
ПСЖ хоть и лучший на сегодня клуб мира....но с Реалом измотается изрядно...
А англичане...отдохнувшие на день больше...даже не являющиеся фаворитами могут и выстрелить...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:50
Кто в итоге возьмёт золото?
azkan
azkan
сегодня в 01:13, ред.
С победой Челси! Победили сохранив силы для финала. Главное чтобы с Кайседо все было хорошо.
Педро отлично вошел в состав! Можно сказать уже оправдал свои деньги.
Положил двух красавцев в ворота бразильцев! Не побоялся сразу взять игру на себя. Это всё говорит о большом потенциале парня.
При всем уважении к Сильве, который по моему 4-5 раз спас свои ворота от неминуемого гола, бразильцы были и по игре слабее. Возраст сказывался.
Есть конечно к не поставленному, вернее к поставленному и потом отмененному пенальти вопросы. Но судья все видел и принял решение. Да и на трибуне сидели многие функционеры и ветераны мирового футбола и все видели.
Надеюсь финал будет очень интересным. И у Челси есть хорошие шансы победить команду которая будет уставшей после завтрашнего суперматча.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 00:40
Вначале все любители сенсаций орали о силе неевропейских клубов - хотя треть евроклубов была странными порту, бенфиками и редбуллами, что поначалу портило статистику. Теперь даже второе место за европейцами. Вот так.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:10
ну играли как-то мертво оба, за Челси не было заметно такого как бывает что ходят пешком но могут когда надо добавить и забить три. но Челси выиграл скажем так в лайт режиме. и на день больше отдыха. завтра будет рубка без уступок со счетом или 4-4 или 0-0 и шесть удалений но вымотает себя любой финалист завтра знатно. и Челси в итоге и возьмет трофей против выдохшегося кого-нибудь в финале)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Наиболее предсказуемый полуфинал завершился...
Ждём второго финалиста завтра
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 