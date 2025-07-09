«Челси» обыграл «Флуминенсе» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:04

«Челси» со счётом 2:0 обыграл «Флуминенсе» в матче Клубного чемпионата мира и прошёл в финал.

Оба мяча в этой встрече забил форвард «синих» Жоао Педро — сначала он отличился на 18-й минуте, а потом на 56-й установил окончательный счёт.

В решающей встрече лондонцы сыграют с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Реал».