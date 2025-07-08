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Агент Захаряна опроверг слухи о травме футболиста

вчера, 19:33

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи о травме игрока.

Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких травм, ничего нет. Информация об этом не соответствует действительности. Сегодня он провёл две тренировки, всё хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре.

Сегодня стало известно о том, что Захарян покинул тренировку команды раньше остальных футболистов из-за болевых ощущений.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:15
Как же ты, агент, достал всех вместе со своим клиентом
112910415
112910415
вчера в 21:00
Ну мы-то знаем
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:51
Следующая новость от агента: Арсен планово сходил на горшок)))))
338j3ujadekr
338j3ujadekr
вчера в 19:58
Планово закончил тренировку раньше времени, планово пора его уже давно гнать из клуба.
Capral
Capral
вчера в 19:50
Раздражать уже стали подобные новости. Неужели нет ничего интереснее...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:49
Видимо Захар просто устал с непривычки...
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