Агент Захаряна опроверг слухи о травме футболиста

Агент , представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» , прокомментировал слухи о травме игрока.

Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких травм, ничего нет. Информация об этом не соответствует действительности. Сегодня он провёл две тренировки, всё хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре.