Агент Захаряна опроверг слухи о травме футболиста

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи о травме игрока.
Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких травм, ничего нет. Информация об этом не соответствует действительности. Сегодня он провёл две тренировки, всё хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре.
Сегодня стало известно о том, что Захарян покинул тренировку команды раньше остальных футболистов из-за болевых ощущений.