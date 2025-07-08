«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Валенсии» Герру

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вчера, 18:32

Полузащитник «Валенсии» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, главный тренер МЮ Рубен Аморим собирается усилить центральную линию команды с помощью этого футболиста. 22-летний испанец не захотел продлевать контракт со своим нынешним клубом, поэтому стал трансферной целью сразу для нескольких европейских команд. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Герра сыграл 36 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.