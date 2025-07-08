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«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Валенсии» Герру

вчера, 18:32

Полузащитник «Валенсии» Хавьер Герра может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, главный тренер МЮ Рубен Аморим собирается усилить центральную линию команды с помощью этого футболиста. 22-летний испанец не захотел продлевать контракт со своим нынешним клубом, поэтому стал трансферной целью сразу для нескольких европейских команд. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Герра сыграл 36 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:50
Многих они хотят приобрести. Что получится из этого?
Гость
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