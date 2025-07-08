Голкипер сборной Мексики хочет сыграть на шестом чемпионате мира в карьере

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Я собираюсь бороться за место на ЧМ. Не прошу об одолжениях и хочу заслужить вызов. Было бы невероятно стать частью этого турнира. Я тренируюсь и соревнуюсь каждый день со своим клубом, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Люди, которые следили за моей карьерой, знают, как много я отдал футболу. И знают, что я продолжу отдавать всё, если у меня появится шанс.
39-летний Очоа находился в заявке сборной Мексики на победном Золотом кубке КОНКАКАФ, но на поле не выходил. Чемпионат мира-2026 может для него шестым ЧМ в карьере.