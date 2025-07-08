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Голкипер сборной Мексики хочет сыграть на шестом чемпионате мира в карьере

вчера, 18:19

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Я собираюсь бороться за место на ЧМ. Не прошу об одолжениях и хочу заслужить вызов. Было бы невероятно стать частью этого турнира. Я тренируюсь и соревнуюсь каждый день со своим клубом, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Люди, которые следили за моей карьерой, знают, как много я отдал футболу. И знают, что я продолжу отдавать всё, если у меня появится шанс.

39-летний Очоа находился в заявке сборной Мексики на победном Золотом кубке КОНКАКАФ, но на поле не выходил. Чемпионат мира-2026 может для него шестым ЧМ в карьере.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Очоа прослезился словно ему не 39, а 49 лет!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:10
Думаю, что его возьмут на Чемпионат мира ради рекорда, но не в качестве основного вратаря. Луис Малагон играет надежно и не дает тренеру усомниться в том, что он заслуживает быть первым номером в сборной.
Baggio R.
Baggio R. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:52
Очоа, кстати, играл за Аяччо)
atvrazf26253
atvrazf26253
вчера в 19:37
Вратарь опытный, надеюсь мексиканцы его всё таки вызовут
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:08
Буффон в теории мог бы быть участником аж 7 ЧМ, но не судьба. Очоа желаем стать первым участником 6 ЧМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
)))
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