Голкипер сборной Мексики хочет сыграть на шестом чемпионате мира в карьере

Вратарь сборной Мексики планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Я собираюсь бороться за место на ЧМ . Не прошу об одолжениях и хочу заслужить вызов. Было бы невероятно стать частью этого турнира. Я тренируюсь и соревнуюсь каждый день со своим клубом, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Люди, которые следили за моей карьерой, знают, как много я отдал футболу. И знают, что я продолжу отдавать всё, если у меня появится шанс.