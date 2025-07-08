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Диас хочет компенсацию за возможные проблемы с заявкой в «Барселоне»

вчера, 22:16

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас потребует у «Барселоны» деньги, если начнутся трудности с его регистрацией в каталонской команде.

Как сообщает источник, агенты форварда просят внести в контракт пункт о выплате значительной денежной компенсации, если «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста до 31 августа. При этом Диас не настаивает на праве уйти из клуба в случае проблем и уже дал согласие на трансфер.

В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:35, ред.
Мне кажется, что этот человек слишком переоценён... Как Барселона вообще могла обратить внимание на Диаса?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:07
Возможно он даже согласен вообще не играть, если за это ему будут доплачивать
Barcelona
Barcelona
вчера в 22:58
Мерзкий типок походу!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
Похоже не нужен он Барсе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:32
тот, кто сомневается в том, чтобы играть за Барсу, нам не нужен.
(с) Йохан Кройфф
Диас хорош...бегать за Мальборо Войцеху)))
Гость
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