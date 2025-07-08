Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас потребует у «Барселоны» деньги, если начнутся трудности с его регистрацией в каталонской команде.
Как сообщает источник, агенты форварда просят внести в контракт пункт о выплате значительной денежной компенсации, если «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста до 31 августа. При этом Диас не настаивает на праве уйти из клуба в случае проблем и уже дал согласие на трансфер.
В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
(с) Йохан Кройфф
Диас хорош...бегать за Мальборо Войцеху)))
(с) Йохан Кройфф
Диас хорош...бегать за Мальборо Войцеху)))