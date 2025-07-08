Диас хочет компенсацию за возможные проблемы с заявкой в «Барселоне»

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вчера, 22:16

Нападающий «Ливерпуля» потребует у «Барселоны» деньги, если начнутся трудности с его регистрацией в каталонской команде.

Как сообщает источник, агенты форварда просят внести в контракт пункт о выплате значительной денежной компенсации, если «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста до 31 августа. При этом Диас не настаивает на праве уйти из клуба в случае проблем и уже дал согласие на трансфер.

В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.