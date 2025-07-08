Апелляционный суд Амстердама снова продлил срок заключения Промеса

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вчера, 22:50

Апелляционный суд Амстердама ещё раз продлил срок предварительного ареста бывшего футболиста «Спартака» и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.

22 июня суд уже продлевал заключение Промеса сроком до 8 июля, сегодня прошло новое слушание.

Оглашая решение инстанции, председательствующий судья Роб Хефферт заявил:

Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено.