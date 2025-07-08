Апелляционный суд Амстердама снова продлил срок заключения Промеса

Апелляционный суд Амстердама ещё раз продлил срок предварительного ареста бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.
22 июня суд уже продлевал заключение Промеса сроком до 8 июля, сегодня прошло новое слушание.
Оглашая решение инстанции, председательствующий судья Роб Хефферт заявил:
Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено.
Напомним, что футболист был задержан в ОАЭ 12 июня и впоследствии экстрадирован в Нидерланды.