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Апелляционный суд Амстердама снова продлил срок заключения Промеса

вчера, 22:50

Апелляционный суд Амстердама ещё раз продлил срок предварительного ареста бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.

22 июня суд уже продлевал заключение Промеса сроком до 8 июля, сегодня прошло новое слушание.

Оглашая решение инстанции, председательствующий судья Роб Хефферт заявил:

Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено.

Напомним, что футболист был задержан в ОАЭ 12 июня и впоследствии экстрадирован в Нидерланды.

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:02
Куинси, держись, удачи тебе бро, знаю ты читаешь соккер
Гость
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