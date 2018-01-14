Капелло считает «Ювентус» фаворитом в борьбе за Скудетто

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что «Наполи» будет крайне сложно отобрать у «Ювентуса» титул чемпиона Италии, хотя партенопейцы и имеют небольшое преимущество в турнирной таблице Серии А:

«„Наполи“, учитывая то, что в Лиге чемпионов клубу играть теперь не придется, опасен.

Но привычка „Ювентуса“ побеждать, психология победителей и отличный состав делают туринский клуб фаворитом в борьбе за Скудетто.

Также „бьянконери“ доказали, что им не нужно полагаться на отдельных игроков, чтобы добиваться успеха, даже на Дибалу или Игуаина».