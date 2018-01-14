«Ювентус» интересуется молодым нападающим «Вероны»

Исходя из утверждений итальянской прессы, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения нападающего «Вероны» Мохаммеда Фареса.



21-летний футболист благодаря проявленным амбициям уже привлек к себе внимание со стороны нескольких итальянских топ-клубов. Сообщается, что сам игрок рассчитывает перейти в более состоятельную команду, чем «Верона». «Старая Синьора» планирует оформить трансфер молодого форварда и оставить его в веронском клубе на правах аренды. Однако «Юве» может столкнуться с конкуренцией в виде «Наполи», который ранее также проявлял интерес к Фаресу.