«Борнмут» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом». Форвард «канониров» Алексис Санчес пропускает матч по неизвестным причинам.
«Борнмут»: Бегович, Кук С., Аке, Фрэнсис, Кук Л., Смит, Гослинг, Дэниелс, Фрэйзер, Айб, Уилсон.
«Арсенал»: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Уилшир, Джака, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Молодца кронке-усманов :) Молодцы болелы ругающие Венгера и не пикнувшие слова против владельцев доведших клуб до нищебродского состояния. Молодца Венгер, что продолжаешь упрямо работать на бухгалтерский клуб, вместо того, чтобы вернутся на родину и разнести всех на молекулы с ПСЖ..
Искренние соболезнования болельщикам Арсенала, коим был и я на протяжении 20 последних лет.
А теперь пусть валят в чемпионшип вместе с владельцами :)
Молодца кронке-усманов :) Молодцы болелы ругающие Венгера и не пикнувшие слова против владельцев доведших клуб до нищебродского состояния. Молодца Венгер, что продолжаешь упрямо работать на бухгалтерский клуб, вместо того, чтобы вернутся на родину и разнести всех на молекулы с ПСЖ..
Искренние соболезнования болельщикам Арсенала, коим был и я на протяжении 20 последних лет.
А теперь пусть валят в чемпионшип вместе с владельцами :)