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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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«Борнмут» - «Арсенал»: стартовые составы

сегодня, 15:42
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом». Форвард «канониров» Алексис Санчес пропускает матч по неизвестным причинам

«Борнмут»: Бегович, Кук С., Аке, Фрэнсис, Кук Л., Смит, Гослинг, Дэниелс, Фрэйзер, Айб, Уилсон.

«Арсенал»: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Уилшир, Джака, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Vizor
Vizor ответил Nazi
сегодня в 16:34
Nazi:
Состав Арсенала похож на состав клуба борющегося за выживание в чемпионшипе :) Молодца кронке-усманов :) Молодцы болелы ругающие Венгера и не пикнувшие слова против владельцев доведших клуб до нищебродского состояния. Молодца Венгер, что продолжаешь упрямо работать на бухгалтерский клуб, вместо того, чтобы вернутся на родину и разнести всех на молекулы с ПСЖ.. Искренние соболезнования болельщикам Арсенала, коим был и я на протяжении 20 последних лет. А теперь пусть валят в чемпионшип вместе с владельцами :)
Ну я так и предполагал, что ты болел за Арсенал судя по комментам, так как фану ПСЖ должно быть побую на Арсенал и его дела. Но я убедился в том, что нельзя просто взять и начать болеть за другую команду. Хотя в детстве нравился Юве, Валенсия, Лион, но не могу себя заставить за них топить сейчас. Это всё будет через силу и не правдиво. Думаю, что и ты в душе болеешь до сих пор( и болеешь душой)) за Арсенал..
drug01
drug01
сегодня в 16:27
Нет Санчеса???? Это печально......
Nazi
Nazi
сегодня в 16:25
Состав Арсенала похож на состав клуба борющегося за выживание в чемпионшипе :)

Молодца кронке-усманов :) Молодцы болелы ругающие Венгера и не пикнувшие слова против владельцев доведших клуб до нищебродского состояния. Молодца Венгер, что продолжаешь упрямо работать на бухгалтерский клуб, вместо того, чтобы вернутся на родину и разнести всех на молекулы с ПСЖ..

Искренние соболезнования болельщикам Арсенала, коим был и я на протяжении 20 последних лет.

А теперь пусть валят в чемпионшип вместе с владельцами :)
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 16:16
желаю Борнмуту успеха
Есть медали
Есть медали
сегодня в 16:15
1:2 плиз
Artuom
Artuom
сегодня в 16:09
Айвоби, Уэлбек... всё ясно с атакой Арсенала...
Брулин
Брулин
сегодня в 16:02
Да к сожалению все ,это конец, алексис спасибо
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:57
Я думаю будет ничья
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:55
"Борнмут" сегодня поборется.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:49
слабенький состав у арсенала, не проиграть бы им
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