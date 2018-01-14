Кассано: «Я бы не хотел, чтобы меня тренировал Сарри»

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано, находящийся без клуба с июля 2017 года, но по-прежнему готовый вернуться в большой футбол, не согласен с теми, кто считает наставника «Наполи» Маурицио Сарри классным тренером:

«Кто говорит, что „Наполи“ играет в лучший футбол в Италии? Сарри знает, как заставить неплохих футболистов работать едино, но иметь дело с чемпионами и добиваться результатов так, как это делают Аллегри, Моуриньо, Анчелотти, Капелло и Гвардиола, гораздо трудней.

Я бы не хотел, чтобы меня тренировал Сарри».