РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»91
18:21
«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета73
16:57
Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»17
15:34
ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»264
14:45
Британское издание: «Россияне планировали использовать допинг во время ЧМ-18»55
20:55
«Лион» сыграл вничью с «Анже» и упустил шанс перегнать «Монако»0
20:41
Хавбек ПСЖ Кальегари, которым интересовался «Зенит», не может найти себе новый клуб2
20:32
В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/191
20:30
Лисандро Лопес прибыл в Милан для перехода в «Интер»2
20:16
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»3
20:02
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»5
19:58
Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам5
19:52
Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»4
19:50
Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»3
19:42
Венгер: «„Арсенал“ допустил слишком много ошибок»2
19:28
«Боруссия» - «Вольфсбург»: стартовые составы1
18:57
«Арсенал» впервые при Венгере не выиграл ни одного из первых 4 матчей календарного года7
18:45
Тренер «Борнмута»: «Я в восторге от игры своей команды»4
18:36
Уилсон: «Не знал, что это наша первая победа над „Арсеналом“ в Премьер-Лиге»0
18:29
Семин в Испании встретился с Фабио Капелло15
18:28
Облак продлит контракт с мадридским «Атлетико»3
18:08
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: стартовые составы17
18:05
Шей Гивен: «Не думаю, что у „Манчестер Юнайтед“ есть шанс подписать Санчеса»1
18:03
Де Бур: «Заха отлично смотрелся бы в „Ливерпуле“»0
17:56
«Кристал Пэлас» предложил «Фиорентине» 17 млн евро за Бабакара1

РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»

сегодня, 18:44

Международная федерация футбола считает, что РФС должен принять санкции относительно «Спартака», разместившего на своей официальной странице в Twitter слова защитника Георгия Джикии, назвавшего чернокожих игроков «красно-белых» «шоколадками». Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация проведет дополнительную проверку:

«Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

Дополнительная проверка нужна, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со „Спартаком“, с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

В данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл „Спартак“, а какую Джикия».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»
Сегодня, 20:16 3
Краневиттер: «„Зениту“ по силам догнать „Локомотив“»
Сегодня, 11:31 17
Кокорин: «Может, Манчини, если уйдёт из „Зенита“, и меня с собой заберёт!»
Сегодня, 11:00 92
Ерохин: «Верим в то, что „Зениту“ по силам вернуть первую строчку»
Сегодня, 10:20 14
Сутормин: «„Оренбург“ - это серьёзная, боевая команда с большими задачами»
Сегодня, 10:12 1
Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»
Вчера, 21:04 15
Обсудить
Все комментарии
Олeневод
Олeневод ответил cpartak60
сегодня в 20:48
cpartak60:
уважаю всех кто про футбол а не про гадости!
    cpartak60
    cpartak60
    сегодня в 20:26
    уважаю всех кто про футбол а не про гадости!
    cpartak60
    cpartak60
    сегодня в 20:25
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:53
      бр-р....
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил ivany4
      сегодня в 19:47
      ivany4:
      РФС в очередной раз показал, что он НИКАКОЙ!!! Может кто-нибудь из толерастов покажет заявление "шоколадок", об оскорблении их чести и достоинства?!?! Вероятно надо вчинить иск английской прессе, а может и вплоть до ФИФА, о разжигании ненависти внутри клуба. Вот и денежек заработаем на трансферы.)))
      В РФС главную скрипку играют спартачи во главе с Симоняном!
      ivany4
      ivany4
      сегодня в 19:46
      РФС в очередной раз показал, что он НИКАКОЙ!!!
      Может кто-нибудь из толерастов покажет заявление "шоколадок", об оскорблении их чести и достоинства?!?! Вероятно надо вчинить иск английской прессе, а может и вплоть до ФИФА, о разжигании ненависти внутри клуба. Вот и денежек заработаем на трансферы.)))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Олeневод
      сегодня в 19:46
      Олeневод:
      Без негров это уже не народная команда! Спартак должен играть в Европе и радовать своими рекордами всю страну
      Под стать им и болельщики!
      Saang
      Saang
      сегодня в 19:40
      Как это по-русски, преклоняясь перед сильными сдать своих...
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      сегодня в 19:40
      мне смешно это всё читать... Раздули целую историю из-за безобидной хрени, а с реальным расизмом особо и не воюют!
      pioner1987
      pioner1987 ответил Литейный 4
      сегодня в 19:38
      Литейный 4:
      В Петербурге более развиты Пятерочки. Поэтому Спартак ежегодно увозит в авоськах от туда пятерочки!
      А зенька оставляет стабильно БРОНЗУ )
      Олeневод
      Олeневод
      сегодня в 19:38
      Без негров это уже не народная команда! Спартак должен играть в Европе и радовать своими рекордами всю страну
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил Михаил Славнов
      сегодня в 19:35
      Михаил Славнов:
      Десять мало, в пердив отправить и все негры сами убегут, проблема решится сама собой.
      Сразу в Пердив, тогда негры разбегутся.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов ответил Клон Клона
      сегодня в 19:31
      Клон Клона:
      Снять 10 очков в чемпионате И всё.
      Десять мало, в пердив отправить и все негры сами убегут, проблема решится сама собой.
      CrazyTapok
      CrazyTapok ответил Клон Клона
      сегодня в 19:31
      Клон Клона:
      Снять 10 очков в чемпионате И всё.
      Маловат будет, маловато!
      ПАДРЕ
      ПАДРЕ
      сегодня в 19:28
      В РФС Симонян и Федун сидят. Не дадут обидеть.
      denmig
      denmig
      сегодня в 19:28
      Что проверять-то будут? Конкретно!? Что они отражение в зеркале видят обезьян , когда смотрят!? Делать больше нечего чем обсасывать шоколадного зайца!
      Клон Клона
      Клон Клона
      сегодня в 19:26
      Снять 10 очков в чемпионате И всё.
      ДУХ Спартака
      ДУХ Спартака
      сегодня в 19:24
      Олeневод
      Олeневод
      сегодня в 19:23
      Александр Северный
      Александр Северный
      сегодня в 19:22
      Тут не проверка нужна, а полный разгон.
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 19:22
      Готов поспорить, что будет штраф.
      Лишний повод баблом разжиться. А то болелы уже полтора месяца не скандируют матерных кричалок. Грустно. Никакого поступления в бюджет РФС.
      за
      за ответил Литейный 4
      сегодня в 19:18
      Литейный 4:
      В Петербурге более развиты Пятерочки. Поэтому Спартак ежегодно увозит в авоськах от туда пятерочки!
      Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
      (С) Басня Крылова
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Байкал-38
      сегодня в 19:16
      Байкал-38:
      В супермаркет семёрочка завезли шоколад, таварно -наклодные есть! Всё легально, проверенно, нареканий нет ! https://www.youtube.com/watch?v=gQSpxApxsxw
      В Петербурге более развиты Пятерочки. Поэтому Спартак ежегодно увозит в авоськах от туда пятерочки!
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      сегодня в 19:15
      ...шоколад слово ругательное и прошу его в приличном месте не использовать...
      ...в 21 играть извращенцам можно ...
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил Сергей Саныч
      сегодня в 19:11
      Сергей Саныч:
      Прогнулись. Щас накопают чего и не было,чего и не думалось. Неудачную шутку представят как организованную акцию. И пойдёт плясать губерния... А они только этого и ждут перед домашним ЧМ. При Хрущёве и Брежневе улыбались томно и целоваться лезли. Упустил дзюдоист вожжи. Бояться перестали.
      ...партнёры ...
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 19:05
      В супермаркет семёрочка завезли шоколад, таварно -наклодные есть! Всё легально, проверенно, нареканий нет !

      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 19:05
      Казнить нельзя помиловать. Запятую в нужном месте. Толерантность- наше все. Как уже достали все европейские партнеры и их европейские ценности. Быстрей бы уже ЧМ провести , глядишь успокоятся маленько.
      kastites
      kastites
      сегодня в 19:04
      Распустить команду сборной африки
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 19:01
      Прогнулись.
      Щас накопают чего и не было,чего и не думалось.
      Неудачную шутку представят как организованную акцию.
      И пойдёт плясать губерния...
      А они только этого и ждут перед домашним ЧМ.
      При Хрущёве и Брежневе улыбались томно и целоваться лезли.
      Упустил дзюдоист вожжи.
      Бояться перестали.
      parallels
      parallels
      сегодня в 18:56
      у спартака вчера был неплохой день: с утра расизм - вечером поцелуи. помимо расизма, предлагаю провести ещё проверку и по факту пропаганды гомосексуализма.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100