РФС проведет проверку в связи с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках»

Международная федерация футбола считает, что РФС должен принять санкции относительно «Спартака», разместившего на своей официальной странице в Twitter слова защитника Георгия Джикии, назвавшего чернокожих игроков «красно-белых» «шоколадками». Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация проведет дополнительную проверку:

«Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

Дополнительная проверка нужна, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со „Спартаком“, с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

В данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл „Спартак“, а какую Джикия».