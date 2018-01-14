Линекер - о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: «Кому нужен Коутиньо?»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Кому нужен Коутиньо? Пока еще рано говорить о кризисе в „Манчестер Сити“?» - написал Линекер в твиттере.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Сток Сити
|1.2
|6.8
|12.8
|Испания. Примера 2017/2018, 19 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Леганес
|2.15
|3.3
|3.4
|Ливерпуль4 : 3Манчестер Сити
|Матч завершен
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Кому нужен Коутиньо? Пока еще рано говорить о кризисе в „Манчестер Сити“?» - написал Линекер в твиттере.
Кому нужен Коутиньо? -Барселоне.
Пока ещё рано говорить о кризисе в ,,МанСити"?- Да, рано.
Кому нужен Коутиньо? -Барселоне.
Пока ещё рано говорить о кризисе в ,,МанСити"?- Да, рано.
Ну и про тролля - я вообще к ним отношения не имею, обычный юзер.
Ну и про тролля - я вообще к ним отношения не имею, обычный юзер.
P.S. смешно слышать о 100 лям, так как обычно по этой цифре пихают только мумушникам игроков и дельфинариям разным.
P.S. смешно слышать о 100 лям, так как обычно по этой цифре пихают только мумушникам игроков и дельфинариям разным.