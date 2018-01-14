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Линекер - о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: «Кому нужен Коутиньо?»

вчера, 21:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Кому нужен Коутиньо? Пока еще рано говорить о кризисе в „Манчестер Сити“?» - написал Линекер в твиттере.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
теперь и Салах станет резко всем нужен!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:01
Отвечу Гарри Линекеру кратко.
Кому нужен Коутиньо? -Барселоне.
Пока ещё рано говорить о кризисе в ,,МанСити"?- Да, рано.
Zidane.5
Zidane.5
вчера в 22:35
160 млн за Коутиньо кидалово тысячилетия!!!!
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил Тео Джонс
вчера в 22:30
Тео Джонс:
Какой зачет, ну не неси ахинею, бонусы клуб получает тогда, когда условия соблюдаются и только, стыдно не знать этого. Если бы куртуа можно было бы забрать за 50 лям, то уже была бы очередь из 5-10 клубов как минимум и это все понимают прекрасно. А так меня ничего не удивляет.. так как тролль из тебя слабоват даже очень, иди учись в общипанцев дельфинария. P.S. смешно слышать о 100 лям, так как обычно по этой цифре пихают только мумушникам игроков и дельфинариям разным.
Скажи-ка мне, знающий человек, бонусы за Коутиньо в какой отчётный год ФИФА по Фейр Плей войдут? Теперь скажи мне ещё - кто-то предлагал за Куртуа полтинник и Челси отказал?
Ну и про тролля - я вообще к ним отношения не имею, обычный юзер.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил личный номер 005
вчера в 22:26
личный номер 005:
У Ливерпуля есть деньги, вопрос лишь в том, как идёт учёт ФФП по сумме. Или бонусы идут в зачёт по времени основного трансфера (в зачёт именно ФФП), то Ливерпуль может смело тратить эти 155-ть миллионов сразу - я это имею ввиду. Про Умтити - не важно кто, я имел ввиду вратарь и два защитника на эту сумму. Пусть вместо Умтити Ван Дейк будет. Бонуччи отдадут за 30-40, если будет предложение - он играть вон не хочет. А Куртуа за 50-т что тебя удивляет? Или ты думаешь, что теперь все трансферы начинаются от ста миллионов? Так это только для Барселоны.
Какой зачет, ну не неси ахинею, бонусы клуб получает тогда, когда условия соблюдаются и только, стыдно не знать этого. Если бы куртуа можно было бы забрать за 50 лям, то уже была бы очередь из 5-10 клубов как минимум и это все понимают прекрасно. А так меня ничего не удивляет.. так как тролль из тебя слабоват даже очень, иди учись в общипанцев дельфинария.

P.S. смешно слышать о 100 лям, так как обычно по этой цифре пихают только мумушникам игроков и дельфинариям разным.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 21:54
начинается, Ливерпуль не отказался бы иметь Коута в составе, но он сам захотел уйти,а клубу ничего не осталось,как приспособиться к игре без него, это нормальный процесс в футболе...но говорить кому он нужен?уж слишком самоуверенно, был бы никому ненужен Барса бы на него не посмотрела , да и Ливерпуль не пытался бы всеми силами удержать...
личный номер 005
личный номер 005 ответил Тео Джонс
вчера в 21:50
Тео Джонс:
Ты хоть понимаешь, что 100 игр это 2 сезона как минимум, а не 2 матча. Мы берем сухие факты и суммы, а они такие), бонусы нужно будет очень долго ждать ливеру, ну вот разве по лч в этом сезоне уже может получат. Бонуччи не оддадут, так как смысла нету никакого в этом, про куртуа вообще смешно, не шути так больше), да и про умтити тоже самое никто их оддавать не собирается.
У Ливерпуля есть деньги, вопрос лишь в том, как идёт учёт ФФП по сумме. Или бонусы идут в зачёт по времени основного трансфера (в зачёт именно ФФП), то Ливерпуль может смело тратить эти 155-ть миллионов сразу - я это имею ввиду. Про Умтити - не важно кто, я имел ввиду вратарь и два защитника на эту сумму. Пусть вместо Умтити Ван Дейк будет. Бонуччи отдадут за 30-40, если будет предложение - он играть вон не хочет. А Куртуа за 50-т что тебя удивляет? Или ты думаешь, что теперь все трансферы начинаются от ста миллионов? Так это только для Барселоны.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил личный номер 005
вчера в 21:46
личный номер 005:
Сейчас Бонуччи отдадут и за 30-ть. Ты вряд ли будешь спорить, что Коутиньо сыграет сто игр и Барселона два раза квалифицируется в ЛЧ с ним? Значит 155-ть уже сумма. Если ЛЧ выиграет...хотя, согласен - остановимся на 155-ти миллионах. Куртуа реально купить за 50-т. Умтити разве не выторгуют за 60-80 млн?
Ты хоть понимаешь, что 100 игр это 2 сезона как минимум, а не 2 матча. Мы берем сухие факты и суммы, а они такие), бонусы нужно будет очень долго ждать ливеру, ну вот разве по лч в этом сезоне уже может получат. Бонуччи не оддадут, так как смысла нету никакого в этом, про куртуа вообще смешно, не шути так больше), да и про умтити тоже самое никто их оддавать не собирается.
311
311
вчера в 21:45
Барсукам за 160 млн нужен!)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 21:34
А за Кейту летом платить 75 млн.? Или уже авансом заплатили?
личный номер 005
личный номер 005 ответил Тео Джонс
вчера в 21:29
Тео Джонс:
Так то 120 без бонусов, и 80 они уже потратили на дейка. Еще осталось 40, а за них даже бонуччи не оддадут).
Сейчас Бонуччи отдадут и за 30-ть. Ты вряд ли будешь спорить, что Коутиньо сыграет сто игр и Барселона два раза квалифицируется в ЛЧ с ним? Значит 155-ть уже сумма. Если ЛЧ выиграет...хотя, согласен - остановимся на 155-ти миллионах. Куртуа реально купить за 50-т. Умтити разве не выторгуют за 60-80 млн?
Тео Джонс
Тео Джонс ответил личный номер 005
вчера в 21:27
личный номер 005:
На 160-т миллионов Ливерпуль может купить Де Хеа или Куртуа, плюс за недорого взять Бонуччи и Умтити. Будет гармоничная команда уже для серьёзных задач.
Так то 120 без бонусов, и 80 они уже потратили на дейка. Еще осталось 40, а за них даже бонуччи не оддадут).
личный номер 005
личный номер 005
вчера в 21:22
На 160-т миллионов Ливерпуль может купить Де Хеа или Куртуа, плюс за недорого взять Бонуччи и Умтити. Будет гармоничная команда уже для серьёзных задач.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 21:11
Сколько стоит евро? Когда наступает новый год по новому календарю?
Apsny
Apsny
вчера в 21:10
Глупости какие-то, завтра неизвестно как все обернется.
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