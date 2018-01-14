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«Наполи» договорился по трансферам Верди и Деулофеу

вчера, 22:54

«Наполи» в ближайшие дни объявит о трансферах двух футболистов. Неаполитанцы близки к заключению сделки с полузащитником «Болоньи» Симоне Верди и хавбеком каталонской «Барселоны» Жераром Деулофеу.

Первый подпишет с «Наполи» контракт на четыре года. Его трансфер обойдется «Наполи» в 20 миллионов евро. Деулофеу, предположительно, перейдет в неаполитанский клуб на правах аренды с правом выкупа по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
сегодня в 01:09
Рад э тому).
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 23:58
Гуд ньюс, эвриуан. Если еще Аркаша восстановится в скором времени, то будет весьма качественное усиление впереди.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 23:52
Наконец то появилась возможность ротации впереди! Еще бы столба в центр атаки прикупить...
Брулин
Брулин
вчера в 23:44
Вердикт от Верди)

а если серьёзно, каши не испортит, к тому же хорошо бьёт с обеих ног.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:31
Желаю успешной сделки Наполи покупки игроков
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 23:15
Ого! Похоже что Наполи всерьез нацелился на победу в Серии А ну как минимум??
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