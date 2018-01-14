«Наполи» договорился по трансферам Верди и Деулофеу

«Наполи» в ближайшие дни объявит о трансферах двух футболистов. Неаполитанцы близки к заключению сделки с полузащитником «Болоньи» Симоне Верди и хавбеком каталонской «Барселоны» Жераром Деулофеу.

Первый подпишет с «Наполи» контракт на четыре года. Его трансфер обойдется «Наполи» в 20 миллионов евро. Деулофеу, предположительно, перейдет в неаполитанский клуб на правах аренды с правом выкупа по окончании текущего сезона.