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Выбивая мяч, голкипер «Атлетика» попал в камеру-паука

сегодня, 00:05
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Необычный эпизод случился в матче 19-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Атлетиком». Вратарь басков Яго Эррерин попал мячом прямо в камеру-паука, когда выбивал круглого подальше от ворот. Разумеется, мяч изменил траекторию полета.

Арбитр встречи не растерялся. Он сразу приостановил поединок и предложил игрокам разыграть спорный мяч. Поединок закончился со счетом 1:1.

Видео эпизода вы можете увидеть здесь.

В чемпионате России также случаются нестандартные моменты. Так, в прошлом сезоне камера-паук неожиданно пошла на снижение и зацепила стоящего в центральном круге нападающего «Спартака» Зе Луиша.

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Все комментарии
Colonist
Colonist ответил cska plus
сегодня в 08:02
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 08:01
    Человек-паук отомстит за своего родственника!!!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:00
    Отрубить лапы
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:04
    Просто он увидел рекламу как Глушаков дрона мячом сбивает и решил повторить. Но так как дронов по близости не было он решил сбить камеру )
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 06:51
    Не любят пауки негров, особенно тарасовских.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:44
    вратарь против тотальной слежки!
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    сегодня в 02:33
    и как посмотреть то, написано не доступно в вашем регионе
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 01:36
    Убийца пауков
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 01:09
    За 12 игрока сошла бы).
    Mamaev
    Mamaev
    сегодня в 01:05
    Снял "паутину"
    dudka 98
    dudka 98
    сегодня в 00:45
    повезло что на башку не упало никому))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 00:36
    рано или поздно это должно было случиться)
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    сегодня в 00:16
    это похоже арахноаэрофобия - боязнь летающих пауков )
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 00:10
    снайпер
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