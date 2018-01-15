Выбивая мяч, голкипер «Атлетика» попал в камеру-паука

Необычный эпизод случился в матче 19-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Атлетиком». Вратарь басков Яго Эррерин попал мячом прямо в камеру-паука, когда выбивал круглого подальше от ворот. Разумеется, мяч изменил траекторию полета.

Арбитр встречи не растерялся. Он сразу приостановил поединок и предложил игрокам разыграть спорный мяч. Поединок закончился со счетом 1:1.

Видео эпизода вы можете увидеть здесь.

В чемпионате России также случаются нестандартные моменты. Так, в прошлом сезоне камера-паук неожиданно пошла на снижение и зацепила стоящего в центральном круге нападающего «Спартака» Зе Луиша.