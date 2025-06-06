Девять голов на двоих. Испания и Франция выдали концерт

1749161283

сегодня, 01:08

Испанцы чуть не упустили преимущество в четыре мяча.

Неудержимая Испания едва не оступилась на одном из самых своих неприятных соперников – на Франции. Правда, сначала те же французы едва не пережили позор, оказавшись на грани унизительного разгрома. Полуфиналисты Лиги наций здорово покачали на эмоциональных качелях своих болельщиков и даже нейтральных зрителей, которые на ходу становились поклонниками одной из сторон.

Дырявая оборона

В отличие от Германии и Португалии, Франция и Испания не стали первый тайм превращать в дуэль с оглядкой на ворота и осторожное перетягивание каната. Сразу начали с места в карьер. И нельзя сказать, что особое какое-то преимущество в содержании было у Испании. Тут дело скорее в том, как стороны использовали свои шансы. Они были и у одних, и у других. Но французы с упорством, достойным лучшего применения, били в Уная Симона, который превосходно читал замыслы оппонентов. Либо метили куда-то мимо.

Испанцы же подловили соперника дважды за три минуты в середине первого тайма. Причем оба раза сделали все крайне красиво. Конечно, не обошлось без магии Ламина Ямаля, который так запугал соперников, что заставил Эрнандеса пятиться, пока не придумал идеальный пас в центр штрафной на Микеля Оярсабаля. А тот уже в окружении толпы защитников обеспечил откидку Нико Уильямсу, ставшему автором первого гола. Тот же Оярсабаль ассистировал и Микелю Мерино, исполнив мягкий заброс к воротам, которым «канонир» воспользовался идеально.

Две пробоины фактически выбили французов из колеи. Им не хватало какой-то фундаментальной надежности в центральной зоне и в обороне. Что не должно удивлять. В защите Франция была лишена Жюля Кунде, Вильяма Салиба и Дайота Упамекано. Без них сочетания перед воротами Майка Меньяна выглядели проседающими и откровенно слабыми. Техничные и хитроумные испанцы слишком легко находили свободные зоны и лазейки. Так и делали результат.

Во втором тайме дошло до издевательств. Быстрая контратака и невнятный подкат Адриена Рабьо под Ямаля принесли Испании гол с пенальти. Потом многоходовка превратила защитников Франции в кортеж для Педри, который забил уже четвертый гол своей команды. Катастрофа близилась – в этот момент чувствовалось, что Дидье Дешама могут уволить уже на следующий день. Не избавил от этого ощущения даже один отыгранный Килианом Мбаппе с пенальти мяч. Он выглядел скорее голом престижа. Особенно в контексте того, что менее чем через десять минут Ямаль оставил в дураках Клемана Лангле и забил пятый мяч Испании.

Поздний Ренессанс

И вот тут-то начались проблемы уже у Испании. Они сложились из нескольких факторов. Во-первых, все же при всех сбоях и огрехах Франция обладает очень яркими и сильными игроками, которые создавали моменты и подходы, но долго их не использовали. То есть сверхнадежной защиту Испании не назовешь.

Во-вторых, испанцы слишком уверовали в свою непогрешимость в этой встрече. Действительно, у них залетало буквально все. Все удавалось разыгрывать чуть ли не по идеальному сценарию. Где-то после 70-й минуты пиренейцы даже выдали отрезок с игрой на «оле», демонстративно перекатывая мяч накоротке очень долго под одобрительные возгласы своих болельщиков и свист французских. В какой-то момент Мерино так увлекся этим, что потерял мяч у своей штрафной, но Симон выручил после удара Мбаппе. Это было сигналом о неуместной расслабленности.

В-третьих, Дешам провел очень своевременные замены. Главной из них стал выход Райана Шерки из «Лиона». Удивительно, как тренер сборной мог так долго игнорировать одного из самых востребованных и острых плеймейкеров Европы. Причем он демонстрирует свои способности очень давно. Но тут мы вспоминаем, как неохотно Дешам привлекает кого-то нового в свою команду, предпочитая делать ставку на одних и тех же персонажей, пока те совсем уже не выдохнутся и не будут выжатыми. И все же после ярчайшего сезона в исполнении Шерки игнорировать его Дешам больше не мог.

Райан быстро набил себе несколько миллионов евро трансферной цены. Он принялся распиливать защиту Испании хитрыми проникающими пасами, которые мигом создавали остроту, причем более емкую и глубокую, чем простые наскоки Мбаппе или Дембеле. Помог и выход свежего Брэдли Барколя, и Мало Гюсто. Да даже появление Рандала Коло Муани вместо того же Дембеле оказалось уместным. Мы тут вспоминали, что португальские звезды ПСЖ после финала Лиги чемпионов как будто не устали и не утратили свежести, а вот французские тем же похвастаться не могут – Усман и Дуэ заметно проседали местами.

Красоту Шерки творить начал сразу после выхода на поле. А на 79-й минуте исполнил великолепный удар с лету в самую девятку с линии штрафной. Так начался почти камбэк. Еще через пять минут он тем самым проникающим пасом вывел Гюсто к вратарской, а прострел Мало привел к автоголу Вивиана. А еще спустя девять минут Шерки мягко навесил во вратарскую на Коло Муани, который, запоров перед этим момент, головой пробил-таки в цель. Франция с «-4» сократила отставание в счете до одного гола. Но вот на большее времени у нее не хватило. И попытки Мбаппе после финального свистка выскрести у Майкла Оливера какие-то секунды выглядели тщетными. Вряд ли, конечно, судья говорил что-то подобное, но с его стороны было бы уместно ответить французской звезде, что у того имелось 90 с лишним минут и уйма моментов, чтобы не доводить дело до такой драмы и выпрашивания лишних секунд. Сами виноваты, словом.

Итак, теперь нас ждет встреча за третье место в Лиге наций между Францией и Германией, а в финале сразятся Испания и Португалия за статус двукратных победителей турнира.