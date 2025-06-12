Анчелотти помог «Зениту» на трансферном рынке. Скандальный Жерсон стал ближе к РПЛ

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вчера, 09:40

Речь об игроке сборной Бразилии.

Проблема Жерсона – он не знает, чего хочет

Опытный хавбек заключил длительный контракт с «Фламенго» на пять лет 8 апреля. Через два месяца 28-летний игрок сборной Бразилии рвётся в «Зенит». В карьере бывшего игрока «Ромы», «Фиорентины» и «Марселя» было много похожих историй. Сейчас «Зенит» и «Фламенго» сцепились по поводу имиджевых прав на игрока. Богатые бразильские клубы, чтобы «химичить» с налогами, выкупают у футболистов права на образ, что увеличивает прибыль, ведь с этой продажи выплаты государству ниже, чем с зарплаты.

Кроме 25 млн евро, которые «Зенит» готов заплатить за Жерсона по условиям апрельского контракта с «Фламенго», у клуба из Санкт-Петербурга требовали 6,3 млн евро, чтобы бразильцы компенсировали свежий выкуп имиджевых прав игрока. Остается надеяться, что в этот раз «Зенит» решил не переплачивать, ведь разные футболисты «Фламенго» бегали по судам и успешно доказывали, что бразильские клубы наглеют. Впрочем, у Жерсона свежий контракт и в его условиях могли четко прописать процедуру скорого расставания.

Но зачем Жерсон в апреле подписал контракт на пять лет с «Фламенго», о чём пафосно сообщили, представив хавбека в образе Джокера из серии фильмов о Бэтмене, а теперь он мчит в РПЛ ? Проблема в том, что это очередной заметный поворот в карьере футболиста, продиктованный решением его отца. Когда Жерсон рос в неблагополучном городе рядом с Рио-де-Жанейро, его папа сдавал металлолом, чтобы у сына были деньги на учебу в школе «Флуминенсе». Именно из родного клуба хавбек попал в «Рому» за 18.5 млн евро.

Вот только всё могло сложиться иначе. Отец Жерсона отправился на переговоры с директором «Ювентуса» Рибалтой, который потом руководил селекцией в «Зените», а сейчас забрал у ЦСКА тренера Николича, ведь трудится в АЕКе. Папа бразильца возвращался домой и его пригласила к себе «Барселона». Родственника игрока впечатлили условия в Каталонии, и он забыл всё, что было обещано «Ювентусу». Однако спустя какое-то время «Барселона» передумала оформлять трансфер Жерсона, а игрок подписал контракт с «Ромой», где дали «Флуминенсе» больше денег. В итоге Жерсон провел в основе «волков» лишь сезон.

Анчелотти помог «Зениту» с трансфером

Жерсон не был уверен, что ему нужно переходить в РПЛ , ведь предыдущие тренеры сборной Бразилии традиционно игнорировали футболистов российских клубов. Дуглас Сантос точно не был худшим левым защитником своей родины, но его не приглашали в сборную, хотя даже Айртон – экс-игрок «Спартака» и левый латераль «Фламенго» — успел сыграть парочку матчей за первую команду Бразилии. Но старина Анчелотти на днях развеял опасения хавбека Жерсона и других бразильцев «Зенита», вроде Луиса Энрике.

Карло сказал, что ему не нравится уровень РПЛ и это шаг назад для любого кандидата в основу «селесао», ведь футбол в России не такой сильный, как в АПЛ или Ла Лиге. Тут всё верно, но Анчелотти также добавил, что его штаб будет следить за матчами РПЛ , если в этом дивизионе заиграют интересные для «селесао» бразильцы. Это не гарантирует парням вызов, Жерсон рискует, выбрав деньги в Санкт-Петербурге, но заявление тренера существенно повлияло на позицию самого футболиста. Жерсон участвовал в свежих матчах «селесао».

Сборная Бразилии после ничьей с талантливыми эквадорцами и скромной победы над упрямыми парагвайцами стала участником ЧМ -2026. Винисиус забил единственный гол в двух матчах, Жерсон сыграл в основе против сборной Эквадора и вышел на пару минут против Парагвая. Он будет игроком ротации, если не покажет выдающегося футбола в «Зените». Добиться успеха в РПЛ проще, чем в чемпионате Бразилии, где привычно напряженная борьба и у «Фламенго» нет такого финансового перевеса над остальными, как у команды тренера Семака.

Теперь у Жерсона есть агент, в отличие от ранних лет карьеры. Тогда хавбек не заиграл в «Роме», его скинули в аренду в «Фиорентину». После одного сезона его забрали в аренду во «Фламенго». Там он выиграл Кубок Либертадорес в 2019 году, команда португальца Жезуша победила «Ривер Плейт» Гальярдо. Жерсон мог ещё раз попробовать себя в Европе, его за 20 млн евро забрал «Марсель». Но французы быстро разочаровались в крепком центральном полузащитнике, который мечтал играть одновременно в стиле Де Росси и Тотти.

Можно отпустить Вендела в другой клуб

Проблема Жерсона не в отсутствии квалификации, а в присутствии характера. Его папа много лет назад в интервью честно сказал, что Сантос вырос в окружении бандитов и наркоманов. Можно представить повадки человека из непростого для жизни района, особенно когда он разбогател, а не сел в тюрьму, как многие друзья детства и юности. Жерсон решил, что ему надо заработать денег, пока не стало поздно. Он выбрал комфортную для бразильцев команду, ведь костяк основы «Зенита» оставляют именно бразильские футболисты.

Но Жерсон легко может стать проблемой Семака, поскольку в его жизни хватало нестабильных выступлений, конфликтов с тренерами и напарниками. Несколько лет назад бразилец подрался на тренировке с уругвайцем Варелой, бывшим крайним защитником московского «Динамо». Перед трансфером в «Марсель» этот клуб РПЛ активно интересовался тогда ещё молодым Жерсоном, но получил отказ, ведь предложил вдвое меньше денег, чем «Марсель». В Серии А и Лиге 1 у хавбека были неплохие матчи, но не было выдающихся.

Мечты о «Ювентусе» и «Барселоне» остались в прошлом. Не попал в Саудовскую Аравию, но после матчей за сборную Бразилии выбрал лишь РПЛ . А его предшественник Вендел не хочет играть в Санкт-Петербурге. После срыва трансфера в «Ботафого» Маркус формально игрок «Зенита», но лучше ему быстро найти другую команду. Если Жерсон и Вендел останутся, но при этом первому не понравится в России, а второй продолжит хандрить, Барриос получит напарников из кошмаров: мастеров паса, которые не обороняются.