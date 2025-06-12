Клопп готовит футбольный сюрприз для ПСЖ. Во Франции воскрешают подзабытое дерби

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вчера, 14:57

Луис Энрике встретит дерзкого новичка.

«Париж» вернулся в Лигу 1 спустя 46 лет

В столице Франции в конце 60-х решили создать успешный футбольный клуб. Чиновники приглашали для объединения команды из пригородов. Согласился только любительский «Стад Сен-Жермен», который стал «Пари Сен-Жермен». Позже чиновники потребовали у руководства клуба сократить название, чтобы убрать упоминание района, где жили фанаты команды. Вспыхнул скандал, на сборах политикам не хватило голосов, пути ПСЖ и ФК «Париж» быстро разошлись.

Мстительные чиновники выбросили конкурента в третий дивизион, а «Париж» оказался в элите французского футбола. Играли плохо, будущий президент Франции Жан Ширак сначала присматривал за командой как мэр Парижа, а затем возглавил правительство Франции. Задумка создать дерби провалилась, клубы выступали в разных дивизионах. ПСЖ поднялся в элиту, а «Париж» быстро потерял профессиональный статус. Лишь в 2024-м году судьба клуба изменилась.

Клуб сменил владельцев, «Париж» сыграет в Лиге 1 впервые с 1979 года, а из-за проблем со стадионом перебрался на арену, которая через дорогу с «Парк де Пренс». Если соединить вместе борта стадионов, то там несколько десятков метров, а между центральными точками полей расстояние в 190 метров, что делает дерби Парижа самым «близким», не считая дерби на одной арене. А присматривать за делами новичков Лиги 1 будет Клопп, куратор футбола в «Ред Булл».

Не загадывают об успехах в дерби с ПСЖ , где будут аутсайдерами, но матчи против соседей важны для фанатов и футболистов. «Париж» победил ПСЖ в женском футболе – девушки обыграли соседок в финале Кубка Франции. В серии пенальти упрямая команда обыграла предыдущего обладателя трофея. В мужском клубе ждут похожего отношения, ведь тренер Луис Энрике не смог пройти сезон в Лиге 1 без поражений. «Париж» изучит опыт «Страсбура» и «Ниццы», их футболисты обыграли ПСЖ .

Новичок чемпионата Франции в богатых руках

В отличие от Испании, Италии и Англии, французская лига никогда не была дивизионом великих дерби. Парижские матчи станут первыми дерби в Лиге 1 за 35 лет, ведь скромные клубы из столицы рубились в низших лигах, а два «Аяччо» не играли вместе в высшем дивизионе. Юрген Клопп будет помогать тренеру «Парижа» и скаутам, используя богатые связи, а владеют французским клубом два миллиардера. Самый богатый человек Франции Арно забрал контрольный пакет акций.

Десять процентов купил наследник империи «Ред Булл», ведь после смерти отца Марк Матешиц активно занимается футболом. Остальные акции у старого владельца «Парижа», его решили не выгонять, чтобы показать фанатам – владельцы безумных империй пришли всерьез и надолго. Делами клуба от имени папы будет управлять Антуан Арно. У его отца в руках известные французские модные бренды и много других активов. Миллиардеры давно искали клуб, но не смогли выкупить «Лион».

Богачи начали со скромного «Парижа», планируют увеличить бюджет клуба до уровня середняков Лиги 1, ведь больший скачок запрещают финансовые правила. Деньги будут, важно ими грамотно распорядиться. Арно настолько богатый (у него около 230 миллиардов евро, точная сумма зависит от котировок акций), что пропускал людей на трибуны стадиона «Парижа» бесплатно. Понятно желание понравиться парижанам и показать, что теперь у них есть альтернатива вместо ПСЖ .

Клопп рекомендует подопечным из «Парижа» с умом потратить до 100 миллионов евро от владельцев, подписать опытных игроков из Лиги 1, сделать ставку на развитие клубной академии. Если раньше футболисты вроде Комана, Нкунку, Рабьо, Гендузи, Менди и Меньяна выбирали школу ПСЖ , то теперь «Париж» составит конкуренцию. Скажут, что в основу команды Луиса Энрике редко пробиваются французы, а вот в клубе, где контрольный пакет акций у Бернара Арно, всё будет иначе.

В Париже воспитали десятки крутых футболистов

Во Франции часто говорят, что ПСЖ – катарский клуб. Хотя в финале Лиги чемпионов «Интеру» забивали французские футболисты, в основе нет воспитанников команды, а Дембеле и Дуэ подписаны за солидные деньги. Игрой управляют крутые португальские хавбеки, а обороняются марокканец, бразилец и итальянец. Боссы ПСЖ не сдержали обещание сделать ставку на французов, чтобы понравиться требовательной публике. У ФК «Париж», невзирая на скромный статус, тоже буйные фанаты.

Арно запретил одной из группировок проход на стадион, связи миллиардера позволили так поступить и не опасаться последствий. Но другие ультрас «Парижа» будут поддерживать команду в дерби с ПСЖ и в других матчах Лиги 1, ведь предстоит борьба за спасение. Зарождается любопытный проект, который похож на другие клубы под руководством корпорации «Ред Булл». Они могут передавать игроков из одной команды в другую, а во Франции хотят использовать патриотические чувства игроков.

В Париже и пригородах воспитали немалую часть футболистов сборной Дешама. В двух высших лигах страны полно ребят, которые или выросли в столичном регионе, или играли там в футбол в детстве. Причина простая – мигранты выбирают столицу, а их дети там бегают с мячами. Мбаппе, Канте, Ареоля, Салиба, Заир-Эмери, Погба и Матюиди появились на свет в столичном регионе, а Тьерри Анри родился совсем рядом. В случае успеха на трибунах стадиона ФК «Париж» увидят знаменитостей.