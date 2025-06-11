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«Зенит» договорился с «Фламенго» о трансфере Жерсона

вчера, 21:59

«Зенит» завершил сделку по трансферу полузащитника «Фламенго» Жерсона.

По информации журналиста Вене Касагранде, обе стороны договорились о переходе игрока после окончания Клубного чемпионата мира-2025.

«Зенит» активирует опцию выкупа футболиста за 25 млн евро. Сам Жерсон, как отмечается, подпишет контракт с клубом на пять лет.

Ранее сообщалось, что трансфер мог не состояться из-за разногласий по сумме сделки.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:45, ред.
Так здесь ни от тренера то это все , а от миллеровских подвижек...разрешение девяти легам играть это зачем.. ??? , а что бы править в РПЛ...ведь покупают кого хотят и сколько хотят....если захотят и совести хватит могут и всю сборную бразилии прибрать...) ..так что здесь тренер ни о чем...при таком составе....тем более семак...)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Я бы запретил сейчас трансферы иностранцев.
cska1948
cska1948 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:20
Не мертвые Химки удивлять, а потешить самолюбие Миллера и сделать «Зенит» лидером по завоёванным трофеям.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:37
Всё таки бразилы отжали всё что хотели.
К юбилею готовятся основательно!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:15
Надежду дает , радость, эмоции.
Лучше скажи, не надоело кислое лицо Богданыча на бровке и полное отсутствие игры у Зенита?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:19
Я одно никак не пойму, зачем такие бешенные деньги вкладывают в чемпионат России, где нет шанса на еврокубки? Мертвые химки удивлять?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:35
Напихает Спартаку полную сетку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Зенит уже нашёл...
Да такого что титулов больше чем сезонов ...в два раза... по результату работы....
Вот что вам постоянный поиск и смена тренеров даёт в плане результата???
lazzioll
lazzioll ответ AlanW 1 (раскрыть)
сегодня в 00:17
пенсиями московских бабушек, газ ща не особо втюхаешь кому, уже и китайцы задаром не берут..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:06
Одно слово
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 22:57
Компенсацию за разрыв контракта Жерсона 6,3 млн евро видимо газом отдавать будут?
Futurista
Futurista
вчера в 22:25
Дорого-богато)...
Capral
Capral
вчера в 22:21
Яша.

Истину глаголишь!!! Да только, кто жe нас услышит...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Удивительные ребята, им тренера надо искать, а они пенсионера очередного тянут за дорого
Гость
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