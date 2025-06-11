«Зенит» договорился с «Фламенго» о трансфере Жерсона

«Зенит» завершил сделку по трансферу полузащитника «Фламенго» Жерсона.
По информации журналиста Вене Касагранде, обе стороны договорились о переходе игрока после окончания Клубного чемпионата мира-2025.
«Зенит» активирует опцию выкупа футболиста за 25 млн евро. Сам Жерсон, как отмечается, подпишет контракт с клубом на пять лет.
Ранее сообщалось, что трансфер мог не состояться из-за разногласий по сумме сделки.
К юбилею готовятся основательно!
К юбилею готовятся основательно!
Лучше скажи, не надоело кислое лицо Богданыча на бровке и полное отсутствие игры у Зенита?
Лучше скажи, не надоело кислое лицо Богданыча на бровке и полное отсутствие игры у Зенита?
Да такого что титулов больше чем сезонов ...в два раза... по результату работы....
Вот что вам постоянный поиск и смена тренеров даёт в плане результата???
Да такого что титулов больше чем сезонов ...в два раза... по результату работы....
Вот что вам постоянный поиск и смена тренеров даёт в плане результата???
Истину глаголишь!!! Да только, кто жe нас услышит...
Истину глаголишь!!! Да только, кто жe нас услышит...