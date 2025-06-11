«Зенит» договорился с «Фламенго» о трансфере Жерсона

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вчера, 21:59

«Зенит» завершил сделку по трансферу полузащитника «Фламенго» .

По информации журналиста Вене Касагранде, обе стороны договорились о переходе игрока после окончания Клубного чемпионата мира-2025.

«Зенит» активирует опцию выкупа футболиста за 25 млн евро. Сам Жерсон, как отмечается, подпишет контракт с клубом на пять лет.

Ранее сообщалось, что трансфер мог не состояться из-за разногласий по сумме сделки.