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Моуриньо: «Я помогу Ибрагимовичу закончить карьеру на высоком уровне»

сегодня, 09:57

Эпоха знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича подходит к концу. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо постарается помочь ему уйти достойно:

«Я был тренером Ибрагимовича в „Интере“, когда ему было 29 лет. Нельзя остановить время, для футболистов оно имеет большое значение. Златан тоже это понимает. Он знает, что на высоком уровне проводит заключительную часть своей карьеры, но всегда стремился и мечтал завершить карьеру в „Манчестер Юнайтед“ на самом высоком уровне.

Используя слова, которые сам часто повторяет Златан, он хочет быть полезным мне и команде. Думаю, на это он способен. Главное, чтобы не беспокоило колено. Но как лидер в раздевалке и лидер на поле Ибрагимович заслуживает добиться желаемого. Я здесь, чтобы помочь ему в этом».

Ранее стало известно, что форвард начнет тренироваться с командой в конце января-начале февраля.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 18:40
Ибрагимович лет в 45 завершит карьеру
Станислав Синило
Станислав Синило
сегодня в 15:47
Всегда восхищался Златаном на поле - это человек-гол, который из ничего клепал голы... впрочем, как и Дрогба с Анри. Жаль, что золотой мяч не достался этой троице(((
Armyan4eG
Armyan4eG
сегодня в 15:15
Думаю Ибра лучший нап в 21-ом веке...
Отыграть в таком кол-ве топ клубов да еще и с такими показателями на высочайшем уровне, дано только легендарному нападающему, он так же входит в команду Пирло, Хави, Иньесты и Рибери и т.д. тех футболистов которых ЗМ обошел стороной к сожалению.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:37
На пару закругляйтесь
311
311
сегодня в 11:38
Райола не даст ему завершить карьеру в МЮ! Он еще МЛС и Китай не доил на Златане!)
VIPded
VIPded
сегодня в 11:20
Закончить карьеру уж точно поможет...
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:56
Руни уже помог...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:50
Я думаю это правильное решения Моуринью
starche
starche
сегодня в 10:32
Каким образом!?
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Только чтобы был здоров,
cska plus
cska plus
сегодня в 10:17
Молодец, мужчина, Златан заслуживает этого.
grafff
grafff
сегодня в 10:14
Или в сша
ДСА
ДСА
сегодня в 10:09
Продаст в Китай?
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