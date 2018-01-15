Моуриньо: «Я помогу Ибрагимовичу закончить карьеру на высоком уровне»

Эпоха знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича подходит к концу. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо постарается помочь ему уйти достойно:

«Я был тренером Ибрагимовича в „Интере“, когда ему было 29 лет. Нельзя остановить время, для футболистов оно имеет большое значение. Златан тоже это понимает. Он знает, что на высоком уровне проводит заключительную часть своей карьеры, но всегда стремился и мечтал завершить карьеру в „Манчестер Юнайтед“ на самом высоком уровне.

Используя слова, которые сам часто повторяет Златан, он хочет быть полезным мне и команде. Думаю, на это он способен. Главное, чтобы не беспокоило колено. Но как лидер в раздевалке и лидер на поле Ибрагимович заслуживает добиться желаемого. Я здесь, чтобы помочь ему в этом».

Ранее стало известно, что форвард начнет тренироваться с командой в конце января-начале февраля.