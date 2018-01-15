Пюэль уверен, что Марез останется в «Лестере»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал слухи о том, что нападающий Рияд Марез может покинуть команду:

«Я уверен в Рияде. Мы видим, что он наслаждается футболом и счастлив в компании своих одноклубников. Нам важно сохранять своих лучших игроков.

Когда любыми лучшими футболистами интересуются во время открытого трансферного окна, это естественный процесс. Но я не беспокоюсь, потому что в команде царит фантастическая атмосфера, все выкладываются, и это можно было заметить по матчу с „Челси“ (0:0).

Марез вернулся на высокий уровень, помогает команде ассистами и голами и продолжает прогрессировать».

По слухам, Марез остается приоритетной целью «Ливерпуля».