Роналду желает покинуть «Реал» и вернуться в «Манчестер Юнайтед»

В Испании сообщают, что нападающий Криштиану Роналду летом желает покинуть «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес обещал повысить зарплату португальцу, но не сдержал свое слово. Окружение футболиста уверено, что именно в этом заключается причина неубедительных выступлений Роналду в последнее время.

32-летний форвард предпочитает вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он провел больше шести лет карьеры. Клуб Премьер-Лиги уже уведомлен о желании игрока. Роналду рассказал об этом и нескольким одноклубникам в «Реале».