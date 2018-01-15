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Роналду желает покинуть «Реал» и вернуться в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:10

В Испании сообщают, что нападающий Криштиану Роналду летом желает покинуть «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес обещал повысить зарплату португальцу, но не сдержал свое слово. Окружение футболиста уверено, что именно в этом заключается причина неубедительных выступлений Роналду в последнее время.

32-летний форвард предпочитает вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он провел больше шести лет карьеры. Клуб Премьер-Лиги уже уведомлен о желании игрока. Роналду рассказал об этом и нескольким одноклубникам в «Реале».

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Все комментарии
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 20:48
Barcelona_Rostov:
и кому в англии ломали ноги последний раз, за финты?когда это было?
Во времена Вини Джонса, которого вся Английская лига боялось, а если серьезно, то не перелом конечно, но серьезную травму в АПЛ получить можно легко, середняки с МакАртурами, играют довольно жестко и всегда на грани фола, в моментах где в Испании это фол, в АПЛ нет, плюс график матчей через 2-3 дня, не каждый даже самый молодой и здоровый игрок может пройти сезон без травм, а тем более игрок за 30, как Роналдо, поэтому АПЛ не самый лучший выбор для него.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 20:20
Уровень Роналду упал резко вниз--это правда.Самолюбование , зазнайство , гонор , окончательно сделали его неприятным созданием.Однако в прошлом игровом сезоне он был абсолютно лучшим в мире.Скорее всего это последний звездный сезон.Ну и пусть его, живите спокойно.
рус фан
рус фан
сегодня в 20:15
Ненавистники Криштиану заплюсовали друг друга с шизофреничных аккаунтов и радуются наверное, смешные, каждое ТО уже на протяжении последних трех лет пишут подобные новости про португальца, а он все еще в Реале, если он уйдет, то только к годам 35-36 в МЛС какой нибудь.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 19:49
Реал тогда вернется на начало двухтысячных :)
77rust77
77rust77 ответил --джек потрошитель--
сегодня в 19:22
У Месси олимпийское золото есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил RoArt
сегодня в 17:40
RoArt:
Этот "сдувшийся" взял с Реалом 3 ЛЧ за 4 года....
Всем известно, как Реал берёт эту ЛЧ, а Пеналду ЗМ....
NOVA
NOVA ответил Apsny
сегодня в 17:21
Apsny:
С возрастом отличные игроки умеют трансформироваться и перестраиваться, меняя позицию, играя на команду тем самым. А у этой одно только, побежала, ножку подставила и в пустые. А если не получилось, то истерить и говорить, я прекрасная легенда, а все остальные недотягивают моего уровня. Картонные позолоченные мячики возвращаются бумерангом, подкупы судей, жеребьевки.
хорошо сказал про мяссо и про путу в целом!!
NOVA
NOVA
сегодня в 17:20
опять тупые барселоновые сми!!!
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Спартач-болельщик
сегодня в 16:39
Спартач-болельщик:
...понеслась пилотка по кочкам ! ...скорее бы сезон начался ...
Обычная свиная логика, а где, скажи, сезон закончился, чтобы начаться?
Red_team
Red_team
сегодня в 16:23
Сдался он МЮ, в МЛС пусть греет булки на пляжах
ES ES
ES ES ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 16:21
Ministri Krasnodar:
Все обвиняют Роналду,но ведь Реал для него не родной клуб.А вот как Месси доит тех,кто его воспитал и сделал звездой,так это нужно поучиться.Можно скзать родного "отца" обворовывает.Не увеличили бы ему зарплату,и он бы уже в МС бегал бы и любил свою Барселону лишь на расстоянии))
Реал для Роналду такой же родной клуб, как для танцовщицы бордель. Благодарю, реально смешно :)))
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
сегодня в 15:54
Кому он нужен такой, дырявый.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 15:53
не нужен он в МЮ, пусть в Америку уезжает
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:48
Очередня порция желтушки в лицо провинции.
Igorello97
Igorello97
сегодня в 15:48
А сможет ли МЮ его купить?
--джек потрошитель--
--джек потрошитель--
сегодня в 15:40
Каждый игрок стареет,и Рон добился большего,чем месся в одном клубе..Рон и со сборной золото имеет,месся вечно будет ниже него по титулам!!!
Станислав Синило
Станислав Синило ответил WildKem
сегодня в 15:39
WildKem:
Как обычно как только дело подходит к ТО или оно уже открыто, то начинается; "Роналду хочет уйти из Реала и хочет вернуться в МЮ", а в конечном итоге все заканчивается тем, что Перес просто поднимает ему зарплату и, всё, все довольны!
Так было раньше, когда Роналду был моложе... уверен, что теперь расклад изменится. И к стати - МЮ он НЕ НУЖЕН!!!
zim289
zim289 ответил Apsny
сегодня в 15:31
Apsny:
С возрастом отличные игроки умеют трансформироваться и перестраиваться, меняя позицию, играя на команду тем самым. А у этой одно только, побежала, ножку подставила и в пустые. А если не получилось, то истерить и говорить, я прекрасная легенда, а все остальные недотягивают моего уровня. Картонные позолоченные мячики возвращаются бумерангом, подкупы судей, жеребьевки.
А по факту: Чави, например, в Аль-Садд перешёл, когда был на 1,5 года старше нынешнего Роналду.
Это пример трансформации отличного игрока? Или Чави не отличный игрок?

В Аль-Садд, Карл! В 34 года... Ни в L.A Galaxy, ни в NY City и даже не в Анжи.
амурец
амурец ответил Пластун
сегодня в 15:19
Пластун:
если бы да кабы во рту росли грибы. Пишите бред которого не было!!! А предположения всякие это бред, потому как этого не было.
я выразил своё мнение, вашим же не интеросовался
Пластун
Пластун ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 15:16
Barcelona_Rostov:
и кому в англии ломали ноги последний раз, за финты?когда это было?
Эти бредни пишут малолетки. Думающие, что АПЛ это силовой вид спорта.
Пластун
Пластун ответил амурец
сегодня в 15:14
амурец:
в МС он бы сидел на лавке
если бы да кабы во рту росли грибы. Пишите бред которого не было!!! А предположения всякие это бред, потому как этого не было.
Пластун
Пластун
сегодня в 15:13
Бред. У МЮ нет столько денег для приобретения 33,5 летнего футболиста. Деньги конечно есть но отвалить за игрока которому почти 34 больше 100 млн это безумие. Поменять на Де Хея? Но вратарь то молодой и один из лучших в мире.
D.vil
D.vil ответил lexatver
сегодня в 15:07
lexatver:
70% соккера опустеет)
Он же не карьеру заканчивает) Так что не опустеет;)
амурец
амурец ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 14:59
Ministri Krasnodar:
Все обвиняют Роналду,но ведь Реал для него не родной клуб.А вот как Месси доит тех,кто его воспитал и сделал звездой,так это нужно поучиться.Можно скзать родного "отца" обворовывает.Не увеличили бы ему зарплату,и он бы уже в МС бегал бы и любил свою Барселону лишь на расстоянии))
в МС он бы сидел на лавке
RoArt
RoArt ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:52
Этот "сдувшийся" взял с Реалом 3 ЛЧ за 4 года....
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 14:38
Все обвиняют Роналду,но ведь Реал для него не родной клуб.А вот как Месси доит тех,кто его воспитал и сделал звездой,так это нужно поучиться.Можно скзать родного "отца" обворовывает.Не увеличили бы ему зарплату,и он бы уже в МС бегал бы и любил свою Барселону лишь на расстоянии))
WildKem
WildKem
сегодня в 14:37
Как обычно как только дело подходит к ТО или оно уже открыто, то начинается; "Роналду хочет уйти из Реала и хочет вернуться в МЮ", а в конечном итоге все заканчивается тем, что Перес просто поднимает ему зарплату и, всё, все довольны!
борька
борька
сегодня в 14:34
Пора и поменять
амурец
амурец
сегодня в 14:08
собрался в МЮ? большое спасибо за годы проведённые в Реале за великолепную игру и удачи на новом поприще, а Реал пойдёт дальше к новым высотам
nikolah
nikolah
сегодня в 14:05
не нужен пеналду мю,максимум в Китай теперь)
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