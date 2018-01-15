Гиггз исполнил свою давнюю мечту и возглавил сборную Уэльса

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз успешно прошел собеседование в сборной Уэльса и возглавил сборную своей родной страны. С 44-летним специалистом заключен контракт сроком на четыре года.

Это будет первый серьезный опыт самостоятельной тренерской работы для экс-полузащитника, который давно мечтал возглавить валлийскую команду. Гиггз работал в тренерском штабе Луи ван Гала и некоторое время занимал должность исполняющего обязанности главного тренера МЮ.

Ранее пост наставника сборной Уэльса занимал Крис Коулмэн.