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Гиггз исполнил свою давнюю мечту и возглавил сборную Уэльса

сегодня, 16:33

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз успешно прошел собеседование в сборной Уэльса и возглавил сборную своей родной страны. С 44-летним специалистом заключен контракт сроком на четыре года.

Это будет первый серьезный опыт самостоятельной тренерской работы для экс-полузащитника, который давно мечтал возглавить валлийскую команду. Гиггз работал в тренерском штабе Луи ван Гала и некоторое время занимал должность исполняющего обязанности главного тренера МЮ.

Ранее пост наставника сборной Уэльса занимал Крис Коулмэн.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:23
Думаю у него получится
No problem
No problem
сегодня в 20:06
Ну х.з.
Удачи.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:11
Рад за него !
bexxx
bexxx ответил Foxes
сегодня в 19:03
Foxes:
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Сохранить не могу ссылку. А так спасибо
Суеверный
Суеверный
сегодня в 18:24
Удачи на новом поприще. Только подальше от жен родственнивиков.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 17:30
Удачи легенде !
manutd navsegda
manutd navsegda ответил Foxes
сегодня в 17:26
Foxes:
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо тебе добрый человек!
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 17:22
мужик тебе надо было бороду оставит, вот так стремно выглядит Гигз!
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 17:18
Удачи!
Надеюсь, увидим у руля Юнайтед на долговременной основе
Faustello
Faustello
сегодня в 17:16
Фух, а уже было подумал Парфёнову под дверь нассал )))
Apsny
Apsny
сегодня в 17:13
Надо было клуб скромный изначально возглавить и с ним поработать.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 17:08
Удачи на новом месте легендарному Валийцу!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:04
Мечта это хорошо, но толку с него не будет.
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
сегодня в 16:57
Зря,надо было сэра Леньку Уэльского ставить,он бы показал суть всей проблемы.
Foxes
Foxes
сегодня в 16:54
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:50
Первые полгода можно спокойно в потолок плевать и получать зарплату.
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 16:41
Лучше бы Стоук возглавил
просто сашка
просто сашка
сегодня в 16:35
удачи Райану!
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