«Ман Сити» передумал покупать Санчеса, так как чилиец запросил 350 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Сити» не стал покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса из-за его финансовых аппетитов.

Чилиец хотел получать в стане «горожан» 350 тысяч фунтов в неделю. Это намного больше, чем, например, у Кевина Де Брюйне, зарабатывающего ныне 200 тысяч. Правда, бельгиец в скором времени должен подписать улучшенный контракт.

Руководство «Сити» решило отказаться от Санчеса и в понедельник сообщило о своем решении главному тренеру Хосепу Гвардиоле.