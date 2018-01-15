«Ман Сити» передумал покупать Санчеса, так как чилиец запросил 350 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Сити» не стал покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса из-за его финансовых аппетитов.
Чилиец хотел получать в стане «горожан» 350 тысяч фунтов в неделю. Это намного больше, чем, например, у Кевина Де Брюйне, зарабатывающего ныне 200 тысяч. Правда, бельгиец в скором времени должен подписать улучшенный контракт.
Руководство «Сити» решило отказаться от Санчеса и в понедельник сообщило о своем решении главному тренеру Хосепу Гвардиоле.
Кто в Европе будет ему 20 млн. евроденег платить? Титулов он захотел)))
Кто в Европе будет ему 20 млн. евроденег платить? Титулов он захотел)))
Пусть на эти грабли наступают другие.
Пусть на эти грабли наступают другие.
Санчесу захотелось денег, на остальное плевать, даже на то, что мог с ходу с МС взять АПЛ. Это дополнительно подтверждает слухи о том, что именно из-за высокой зарплаты его летом Бавария и ПСЖ не забрали к себе.
Санчесу захотелось денег, на остальное плевать, даже на то, что мог с ходу с МС взять АПЛ. Это дополнительно подтверждает слухи о том, что именно из-за высокой зарплаты его летом Бавария и ПСЖ не забрали к себе.