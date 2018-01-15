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«Ман Сити» передумал покупать Санчеса, так как чилиец запросил 350 тысяч фунтов в неделю

вчера, 23:13

«Манчестер Сити» не стал покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса из-за его финансовых аппетитов.

Чилиец хотел получать в стане «горожан» 350 тысяч фунтов в неделю. Это намного больше, чем, например, у Кевина Де Брюйне, зарабатывающего ныне 200 тысяч. Правда, бельгиец в скором времени должен подписать улучшенный контракт.

Руководство «Сити» решило отказаться от Санчеса и в понедельник сообщило о своем решении главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

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Все комментарии
serset
serset ответил 311
сегодня в 07:47
311:
В наше время уже ничему не удивляешься! Он закинул удочку не только Сити, но и любому потенциальному покупателю, готовому платить такие деньги. И он обязательно найдется!)
Конечно найдется...их валом: Тяньцзинь Цюаньцзянь, Гуанчжоу Эвергранд, Шанхай СИПГ, Цзянсу Сунин или Хэбэй Чайна Фортун)))
Кто в Европе будет ему 20 млн. евроденег платить? Титулов он захотел)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:46
МС принял правильное решение.
Пусть на эти грабли наступают другие.
311
311
сегодня в 01:51
В наше время уже ничему не удивляешься! Он закинул удочку не только Сити, но и любому потенциальному покупателю, готовому платить такие деньги. И он обязательно найдется!)
dadish dade dadow
dadish dade dadow
вчера в 23:53
Латиносы всегда славились своей жадностью до денег, бразильцы больше остальных любят деньги, но Санчес это нечто.
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:41
И не только из-за этого, но и агент денег запросил.

Санчесу захотелось денег, на остальное плевать, даже на то, что мог с ходу с МС взять АПЛ. Это дополнительно подтверждает слухи о том, что именно из-за высокой зарплаты его летом Бавария и ПСЖ не забрали к себе.
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