Арустамян: «„Краснодар“ ведёт переговоры по двум защитникам – из „Порту“ и СПАЛа»

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о работе «Краснодара» на трансферном рынке:

«У „Краснодара“ есть проблема с центральным защитником. Мы все знаем, что Гранквист, скорее всего, команду летом покинет, и нужен будет новый столп обороны. Есть две фамилии, которые интересны клубу и по которым ведётся определённая работа. Первый вариант пока менее реалистичен. Это мексиканец из „Порту“ Диего Рейес. Его контракт истекает через полгода, и по этому игроку идут переговоры. Это попытка прощупать почву.

Другой игрок – Бартош Саламон из сборной Польши и клуба СПАЛ. Трансфер поляка принадлежит „Кальяри“. Здесь более серьёзные переговоры между „Краснодаром“ и агентами футболиста. Вполне возможно, что будет даже не летний трансфер, а зимний. Сумма выкупа адекватная для российского рынка».

Ранее сообщалось, что «быки» хотели арендовать у «Зенита» Олега Шатова, но петербургский клуб ответил отказом.