Моуриньо: «„Сток Сити“ не боялся играть и в первом тайме создавал нам проблемы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Сток Сити» (3:0) в матче 23-го тура АПЛ, а также сказал, что не смотрел игру «Ман Сити» против «Ливерпуля» (3:4):

«„Сток“ купил игроков, чтобы играть в футбол. Соперники не боялись играть и создали нам проблемы в первом тайме.

Я не смотрел, как„ Ливерпуль“ обыграл „Манчестер Сити“, но этот результат ничего не меняет. Разрыв между командами остаётся солидным. Добавлю, что их судьба находится исключительно в их же руках».