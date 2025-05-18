ПСЖ стал чемпионом, а «Марсель» вышел в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

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сегодня, 00:31

Завершился сезон 2024/25 во французской Лиге 1.

Победителем стал «Пари Сен-Жермен», набравший 84 очка. На второе место поднялся «Марсель» с 65 баллами. Тройку лучших замкнул «Монако», набравший 61 очко. Все эти клубы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Четвёртое место заняла «Ницца» с 60 очками — команда пройдет в квалификацию Лиги чемпионов. В Лигу Европы пробился «Лилль». «Лион» обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Однако в случае победы ПСЖ в Кубке Франции, «львы» попадут в Лигу Европы, а в Лиге Конференций выступит ставший седьмым «Страсбур».

За право остаться в высшем дивизионе в стыковых матчах поборется «Реймс». В итоге из Лиги 1 вылетели «Сент-Этьен» и «Монпелье».