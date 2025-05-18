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ПСЖ стал чемпионом, а «Марсель» вышел в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

сегодня, 00:31

Завершился сезон 2024/25 во французской Лиге 1.

Победителем стал «Пари Сен-Жермен», набравший 84 очка. На второе место поднялся «Марсель» с 65 баллами. Тройку лучших замкнул «Монако», набравший 61 очко. Все эти клубы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Четвёртое место заняла «Ницца» с 60 очками — команда пройдет в квалификацию Лиги чемпионов. В Лигу Европы пробился «Лилль». «Лион» обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Однако в случае победы ПСЖ в Кубке Франции, «львы» попадут в Лигу Европы, а в Лиге Конференций выступит ставший седьмым «Страсбур».

За право остаться в высшем дивизионе в стыковых матчах поборется «Реймс». В итоге из Лиги 1 вылетели «Сент-Этьен» и «Монпелье».

ПСЖ стал чемпионом, а «Марсель» вышел в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 05:52
Таблица по игре команд выстроилась... у Монако были шансы на второе место.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 05:21
Думаю, Реймс попал в сложную ситуацию. Команда вышла в финал кубка Франции и в то же время ей предстоит играть стыковые матчи за право остаться в Лиге 1. Какой контраст! Интересно, что бы выбрали фанаты клуба: выиграть кубок и вылететь во вторую лигу или сохранить место в высшем дивизионе, но остаться без трофея?
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 03:18, ред.
А в таблице в зоне стыков Гавр, а не Реймс. Поправьте, что ли.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:08
ПСЖ на голову был сильней в очередном сезоне...
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