Моуриньо остался доволен игрой Погба в матче против «Сток Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от выступления полузащитника своей команды Поля Погба в матче 23-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:0):

«Погба потрясающе двигался с мячом, постоянно меняя направление и создавая проблемы для соперника. На его счету голевая передача, но если бы он забил тот штрафной в концовке встречи, это была бы по-настоящему заслуженная награда для него.

Думаю, он доволен тем, как играет команда, и счастлив от того, как она меняет профиль, который становится всё больше подходящим ему самому».