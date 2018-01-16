Фредерикс: «Продление моего контракта с „Фулхэмом“ находится в стадии переговоров»

Защитник «Фулхэма» Райан Фредерикс признался, что хотел бы продолжить карьеру в лондонском клубе. Действующий контракт 25-летнего футболиста истекает в конце нынешнего сезона.



«Я всегда говорил, что счастлив в „Фулхэме“. Продление моего контракта с клубом находится в стадии переговоров. Однако мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет.



Но я все еще игрок „Фулхэма“. Независимо от того, сколько у меня еще времени по контракту, я готов полностью отдавать свои силы на поле за этот клуб».



Напомним, что минувшим летом экс-футболист «Зенита» Йоан Молло пополнил ряды «Фулхэма».