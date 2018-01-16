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СМИ: «Кремль потребовал от „Спартака“ удалить „твит“ Джикии о „шоколадках“»

сегодня, 13:18

По данным источника, пресс-служба «Спартака» удалила «твит» с шуткой защитника команды Георгия Джикии по требованию из Кремля.

Напомним, ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором Джикия, который в тот день был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме.

Это сообщение не было полной самодеятельностью Джикии, все сообщения перед публикацией просматривала пресс-служба и дала добро на пост «твита» о «шоколадках».

После того как «твит» вызвал резонанс в СМИ, в «Спартак» позвонили из администрации президента. От пресс-службы «Спартака» потребовали выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал «твит». Организация последовала рекомендациям.

При этом и в «Спартаке», и в администрации президента эту информацию опровергли.

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Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 20:56
Ладно. После ЧМ-18 вновь начнём негров неграми называть так, как нас учили в школе.))
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:43
Это народная команда и шутки у них народные!! Не трогайте КБ!!
Порой футболисты не думают что они делают и что говорят! Главное что пример у них перед глазами и что позволено другим то и говорят наши футболисты. В общем Джикия, чистой воды невиновник!
blitz
blitz
сегодня в 18:34
Расформировать позор нашего футбола!
Брулин
Брулин
сегодня в 18:30
я думал эту шутка в контакте про Кремль ... а оказывается никаких шуток
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:22
По данным источника, пресс-служба «спартака» удалила «твит» с шуткой защитника команды Георгия Джикии по требованию из Кремля.

Докатился клуб из тарасовки, мало того, что опять опозорили Российский футбол в Лиге Чемпионов, так еще и всю страну подставили перед чемпионатом мира!))
mphuZ
mphuZ
сегодня в 17:21
По заголовку не сомневался, что исчтоник будет англосакский.
В Европе и на Западе лишь бы поговорить о "руке Кремля".
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:34
Кремль большой, ему видней.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:19
Идиоты. "Дуют на воду", когда-то обжегшись на молоке. Как же, скоро ЧМ и что о нас подумает "мировая общественность"? Итак обложили флажками, как волков, санкциями, прославились на весь мир допингом, "оккупацией" Крыма, "сбитым" лайнером ( именно ТАК считают обыватели во всем мире). А тут еще "шоколадки"... Нет, чтобы обратить в шутку высказывания Джикии, смешно прокомментировать их, так нет, сами топорно раздуваем его до вселенского масштаба, а потом чешем репу и гадаем, что же мы не так сделали, что нас опять стали полоскать на всех углах.
Казанский
Казанский
сегодня в 16:01
Ладно,пойду я.Степка-фас!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 16:00
Казанский:
Да говорят и дождь в Питере особо культурно поливает.А вот зимние сосули злые((
Сосули - так себе. Берут дорого, умеют мало. Не рекомендую. Еще и ветер постоянный, один раз занесло, месяц пить не мог, триппер.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:58
AntiherQ1488:
зато не в снег из бани, как быдло, а в лужу из парадной. Уровень.
Да говорят и дождь в Питере особо культурно поливает.А вот зимние сосули злые((
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 15:57
Казанский:
Так питерцы же в баню не ходят и моются только под дождем))
зато не в снег из бани, как быдло, а в лужу из парадной. Уровень.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:56
AntiherQ1488:
Вот, значит пальцы накачал) Писерман прикольный, пока не захочешь провести корпоратив в бане, сразу все, клиника)) Я попытаюсь, конечно, но фиг их знает, демоны))
Так питерцы же в баню не ходят и моются только под дождем))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 15:54
Казанский:
Степка грузчиком?Так он же из интета не выходит.Какой он работник,так же как и Артемон.У него друзей в ВК больше,чем у коня волос в хвосте и гриве.Не,я уж лучше Писермана возьму,он прикольный,хоть и питерский)))
Вот, значит пальцы накачал) Писерман прикольный, пока не захочешь провести корпоратив в бане, сразу все, клиника))
Я попытаюсь, конечно, но фиг их знает, демоны))
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:53
AntiherQ1488:
Вчера пытался Капусту успокоить, но у него клонов - больше, чем у Билли Милигана. Неблагодарная работа, хуже, чем пингвинов переворачивать.
Пианиста даже врачи успокоить не могут,куда уж нам(((
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:52
AntiherQ1488:
Возможно, Литейный будет у тебя работать потом, ну, там, коробки носить, грузить что нить. А Артем - охранником устроится, стока лет службы. Ну а Писерман, нет, забанят.
Степка грузчиком?Так он же из интета не выходит.Какой он работник,так же как и Артемон.У него друзей в ВК больше,чем у коня волос в хвосте и гриве.Не,я уж лучше Писермана возьму,он прикольный,хоть и питерский)))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 15:51
Казанский:
Дружище,если я пропаду опять на два дня,то ты уж успокой Степку,Писермана,Артема,Димона и т.д.,что я не в армии и не умер,чтобы они не беспокоились и не писали письма в военкоматы или не савили свечки за упокой.Просто что такое сессия им,видимо,не объяснить((
Вчера пытался Капусту успокоить, но у него клонов - больше, чем у Билли Милигана. Неблагодарная работа, хуже, чем пингвинов переворачивать.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:50
AntiherQ1488:
О нет, лучше убей))
Дружище,если я пропаду опять на два дня,то ты уж успокой Степку,Писермана,Артема,Димона и т.д.,что я не в армии и не умер,чтобы они не беспокоились и не писали письма в военкоматы или не савили свечки за упокой.Просто что такое сессия им,видимо,не объяснить((
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 15:48
Казанский:
Ответил на подобный вопрос Писерману.Повторюсь тебе "Как закончу универ я с тобой первым поделюсь такой информацией"))
Возможно, Литейный будет у тебя работать потом, ну, там, коробки носить, грузить что нить. А Артем - охранником устроится, стока лет службы. Ну а Писерман, нет, забанят.
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 15:42
Литейный 4:
Коля, девушка платочек на память даст, когда заберут в армию? Или нет? Девушки? :)))))
Ответил на подобный вопрос Писерману.Повторюсь тебе "Как закончу универ я с тобой первым поделюсь такой информацией"))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 15:42
Литейный 4:
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании объекта как сyбъекта...:)))))))))))
А ты слышал песню 25/17 - Огонь? Вот в начале, спрашивают важную вещь, ты никогда не задумывался над этим?)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 15:40
Казанский:
Ты бы поменьше с бабульками семки лузгал возле подъезда,глядишь и источник был бы получше и инфа более проверенной))
Коля, девушка платочек на память даст, когда заберут в армию? Или нет? Девушки? :)))))
Казанский
Казанский ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 15:39
Ты знаешь мое имя:
Я, кстати, придумал шутку про Антихера с Казанским, но напишу только тогда, когда 2 аккаунта будет в наличии. Она тонкая, как Вован и хотел, но я перестрахуюсь)
А сейчас слабо?А ведь писал,что ты первый парень на селе)))
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 15:38
Литейный 4:
Весной уйдет. Совсем взрослым стал. Точняк!
Ты бы поменьше с бабульками семки лузгал возле подъезда,глядишь и источник был бы получше и инфа более проверенной))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 15:37
Литейный 4:
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании объекта как сyбъекта...:)))))))))))
О нет, лучше убей))
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:37
AntiherQ1488:
Никогда не был, не знаю. Надеешься, что нет?) Будет вас гонять, как обычно)) Хотя, всех твоих клонов, фиг выгонишь))
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании
объекта как сyбъекта...:)))))))))))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 15:35
Литейный 4:
Анализирую факты. Как в лесах Коми с интернетом. Как будет на Соккер заходить? :)
Никогда не был, не знаю. Надеешься, что нет?) Будет вас гонять, как обычно)) Хотя, всех твоих клонов, фиг выгонишь))
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:34
AntiherQ1488:
Собираешь вещи?) Казань, до востребования?)
Анализирую факты. Как в лесах Коми с интернетом. Как будет на Соккер заходить? :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 15:32
Литейный 4:
Весной уйдет. Совсем взрослым стал. Точняк!
Собираешь вещи?) Казань, до востребования?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 15:31
Ты знаешь мое имя:
Потерпишь до завтра)
Скучно) А я думал, ты - игрок) Рискуешь всем итд) Не разочаровывай меня))
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