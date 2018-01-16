СМИ: «Кремль потребовал от „Спартака“ удалить „твит“ Джикии о „шоколадках“»

По данным источника, пресс-служба «Спартака» удалила «твит» с шуткой защитника команды Георгия Джикии по требованию из Кремля.

Напомним, ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором Джикия, который в тот день был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме.

Это сообщение не было полной самодеятельностью Джикии, все сообщения перед публикацией просматривала пресс-служба и дала добро на пост «твита» о «шоколадках».

После того как «твит» вызвал резонанс в СМИ, в «Спартак» позвонили из администрации президента. От пресс-службы «Спартака» потребовали выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал «твит». Организация последовала рекомендациям.

При этом и в «Спартаке», и в администрации президента эту информацию опровергли.